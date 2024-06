Najgorsze ME dla Polaków od dawna? Na koniec wypuszczamy "torpedę"

To właśnie kobieca sztafeta 4x400 metrów będzie jednym z naszych kandydatów do medalu ostatniego dnia lekkoatletycznych mistrzostw Europy . Finał został zaplanowany na godz. 21.05.

Polacy użyją mocnego działa. To będzie pojedynek największych gwiazd

Zapewne w rywalizacji sztafet dojdzie do spotkania dwóch najlepszych zawodniczek tych ME - Kaczmarek i Holenderki Femke Bol .

Nie ma co ukrywać, że w finale skoku o tyczce mężczyzn (godz. 20.20) będziemy liczyć na Piotra Liska . On jeszcze nie ma w dorobku medalu mistrzostw Europy, więc z pewnością będzie o niego walczył, bo to zawodnik, który nigdy się nie poddaje.

Po raz pierwszy od 2019 roku w finale mistrzowskiej imprezy wystąpi Marcin Krukowski , któremu wystarczył jeden daleki rzut do tego, by przebrnąć eliminacje rzutu oszczepem.

Przed ostatnim dniem rywalizacji Polska ma na koncie sześć medali (2 złote - 2 srebrne - 2 brązowe). Zanosi się zatem na to, że to będzie najgorszy występ Biało-Czerwonych w ME od 2012 roku, kiedy to impreza odbywała się w Helsinkach. Wówczas nasi lekkoatleci wywalczyli tylko cztery medale - jeden złoty i trzy brązowe. Z czterech ostatnich ME Polska przywoziła od 12 do 14 medali.