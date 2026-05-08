Nagłe wieści ws. złotego medalisty IO. 32 lata i koniec, bohater Polaków mówi "pas"

Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 (rozgrywane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), były całkiem udane dla sportowców z kraju nad Wisłą. Przywieźli oni bowiem z tej imprezy 14 medali (4 złote, 5 srebrnych oraz 5 brązowych).

Jeden z nich udało się wywalczyć w ramach zmagań mieszanej sztafety 4x400 metrów. Autorami tego sukcesu byli: Natalia Kaczmarek, Karol Zalewski, Justyna Święty-Ersetic oraz Kajetan Duszyński. To właśnie oni dołączyli do panteonu polskich sportowców, którzy sięgnęli po to drogocenne wyróżnienie.

Dla wspomnianego wyżej Zalewskiego nie było to jedyny medal w jego całkiem imponującym dorobku. Może się on także pochwalić: złotym medalem halowych mistrzostw świata (2018), srebrnym medalem halowych mistrzostw Europy (2015), a także kilkoma krążkami młodzieżowych mistrzostw Europy oraz MŚ. Był on także współposiadaczem rekordu świata w biegu sztafetowym 4x400.

Niespodziewane zakończenie kariery. Bohater Polaków nie mówił o tym aż do teraz

Od sierpnia 2025 roku Karol Zalewski ani razu nie zameldował się jednak na starcie oficjalnych zawodów. Fani zapewne zachodzili w głowę, co kryje się za tajemniczym zniknięciem bohatera z Tokio. 8 maja 2026 roku polskie środowisko sportu otrzymało kompletnie nieoczekiwaną informację. W rozmowie z dziennikarzami portalu "WP SportoweFakty" 32-letni medalista IO ogłosił zakończenie swojej sportowej przygody w roli aktywnego zawodnika.

- Podjąłem decyzję o zakończeniu kariery, ale nie ogłaszałem tego, bo nie widziałem takiej potrzeby. Wiem, że jest jakaś dziwna moda na żegnanie sportowców kwiatami i uściskami po ostatnim biegu. Mnie to jednak nie bawi i nie interesuje. Nie chciałem takiego pożegnania. Może jestem inny, ale skoro nigdzie nie ogłaszałem, że zaczynam karierę, to nie trzeba mnie też specjalnie żegnać. Zostaję zresztą przy sporcie i nie mam potrzeby oficjalnie się żegnać - tłumaczył złoty medalista IO.

Swoją decyzję sportowiec motywował między innymi chęcią wprowadzenia zmiany w życiu oraz zmęczeniem, spowodowanym ciągłymi wyjazdami na zgrupowania i zawody. Tak oto kończy się piękna, 17-letnia kariera Karola Zalewskiego. W odróżnieniu od wielu wybitnych czempionów, wybrał on usunięcie się w cień bez hucznego pożegnania.

Karol Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk i Jakub Krzewina. W eliminacjach biegł jeszcze Patryk Adamczyk

Natalia Kaczmarek, Karol Zalewski, Justyna Święty-Erestić, Kajetan Duszyński

