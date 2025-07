Nagłe rozstanie Piotra Liska. Teraz zdradził. To będzie jednak kobieta

Tyle że startu w Japonii we wrześniu i tak może być pewny. A to za sprawą wysokiej pozycji w rankingu World Athletics.

Środowa decyzja o zakończeniu współpracy między Liskiem i Szczepańskim wywołała spore poruszenie, choć już od dłuższego czasu w środowisku było głośno, że to nastąpi. I w końcu ten moment oficjalnie nastąpił, w mediach społecznościowych ogłosił go zawodnik . I wnioskować można, że była to decyzja Szczepańskiego, skoro Lisek "przyjął ją z dużymi emocjami". Pisał też, że "rozwiązania zaproponowane przez trenera" nie szły wraz z jego oczekiwaniami.

- Ta akcja, fuzja, czy jak to określić, trwa już od jakiegoś czasu. To nie tak, że w środę dałem ogłoszenia, a we wtorek wszystko się zadziało. To nie są łatwe sprawy, dużo emocji jest w to wplątane. Jeśli chodzi o moją postawę jako sportowca, to staram się wyciągać jakiekolwiek, jeśli w ogóle są, możliwe korzyści - opowiada.