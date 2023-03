Ewa Swoboda ma problem, ale rozładowuje emocje. "Przynajmniej będziemy chude na starcie"

- Dolegliwości zaczęły się dopiero dzisiaj, razem z Madzią Stefanowicz (także awansowała do półfinału, podobnie jak Martyna Kotwiła - przyp. AG) trochę cierpimy . W każdym razie nic takiego podejrzanego nie jadłyśmy. Ale.. przynajmniej będziemy chude na starcie - parsknęła śmiechem najlepsza polska sprinterka.

Podopieczna trenerki Iwony Krupy ma stuprocentową skuteczność w mistrzostwach Europy w hali, wszędzie tam, gdzie startuje, zdobywa medale i notuje znakomite wyniki. - Forma jest, a czy na dobre wrócę na dobre tory, to zobaczymy. Myślę, że wszystko będzie dobrze, choć nie ma co wieszać medalu na szyi, jeśli go jeszcze się nie wywalczyło. W końcu wszystko może się, tfu tfu, wydarzyć - odpowiedziała już całkiem poważnie.