Musiała opuścić Stade de France, złoto dostała dopiero na ulicy. Po walce na łokcie

Urodziła się w Etiopii, ale nastoletnią Sifan matka wysłała do Holandii, by tam, na uchodźctwie, poszukała lepszego życia. Od 2013 roku biega więc w pomarańczowej koszulce, jest jedną z najbardziej cenionych biegaczek na świecie. Jak nikt potrafi łączyć dystanse, w Tokio zdobyła przecież złoto na 5000 i 10000 metrów, a na 1500 m dołożyła brąz. Wszystko na stadionie olimpijskim co kilka dni, to jeszcze można jakoś zrozumieć.

