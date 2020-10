MŚ w półmaratonie. Piotr Gliński: jestem dumny, że Polska jest gospodarzem

- Jestem dumny, że Polska jest gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia i może gościć światową elitę biegaczy – przyznał wicepremier Piotr Gliński w liście do organizatorów i uczestników mistrzostw świata w półmaratonie w Gdyni.

Bieg kobiet wygrała Kenijka Peres Jepchirchir. Uzyskała czas 1:05.16, poprawiając należący do niej rekord świata w biegu samodzielnym kobiet. Druga była Niemka Melat Yisak Kejeta, a trzecie miejsce zajęła Etiopka Yalemzerf Yehualaw.

- Jestem dumny, że Polska jest gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia i może gościć światową elitę biegaczy. Nie można w tym miejscu pominąć wyjątkowych okoliczności, w jakich znajdujemy się od kilku miesięcy. Postawiły one organizatorów wobec ogromnego wyzwania przygotowania wydarzenia bezpiecznego dla uczestników przy zachowaniu wysokiego poziomu sportowego. Postawiły także sportowców z całego świata wobec konieczności przeorganizowania swoich kalendarzy - planów treningowych, jak i harmonogramów startów. Dziś w Gdyni odbywa się impreza, na którą wielu sportowców czekało z utęsknieniem - napisał minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.

Te zawody miały zostać rozegrane 29 marca, ale ze względu na pandemię koronawirusa przeniesiono je na październik.

- Cieszę się, że mimo to zmiana terminu rywalizacji - z marca na październik - nie wpłynęła negatywnie na obsadę mistrzostw. Na starcie usytuowanym przy Skwerze Kościuszki zobaczymy najlepszych zawodników na świecie. O indywidualne i drużynowe tytuły mistrzów świata w półmaratonie walczyć będzie blisko 300 biegaczek i biegaczy z 62 krajów. Nie zabraknie silnej, ośmioosobowej reprezentacji Polski, składającej się z czterech biegaczek i czterech biegaczy. Biało-Czerwoni staną przed szansą poprawy swoich rekordów życiowych na dystansie 21,0975 km, czego im z całego serca życzę.

- Dziękuję organizatorom, że się nie poddali i przygotowali wielkie wydarzenie sportowe zgodnie z rygorami bezpieczeństwa sanitarnego. Mam nadzieję, że będzie to prawdziwe święto rywalizacji sportowej w duchu fair play. Życzę Państwu, by dzisiejsze współzawodnictwo zakończyło się rekordowymi osiągnięciami. Niech w Gdyni zwyciężą najlepsi!" - podkreślił wicepremier Gliński w liście do organizatorów i uczestników mistrzostw świata w półmaratonie - World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020.

