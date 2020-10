- Chciałbym być najlepszym Polakiem w stawce - mówi Adam Nowicki, który pobiegnie w World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020. Już za niecałe dwa tygodnie blisko 300 biegaczy z 62 państw, w tym reprezentanci naszego kraju, powalczy o tytuły mistrzów świata w półmaratonie.

17 października na starcie na Skwerze Kościuszki w Gdyni staną najlepsi półmaratończycy na świecie. Stawką rywalizacji w World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020 będą tytuły indywidualnych i drużynowych mistrzów świata. W gronie biegaczy nie zabraknie przedstawicieli naszego kraju. Jednym z nich jest Adam Nowicki z MKLu Szczecin.

- Jestem pozytywnie nastawiony do rywalizacji. Moja forma jest na dobrym poziomie, odpocząłem już po mistrzostwach Polski na 10 000 m i ruszyliśmy z ostatnimi szlifami przed Mistrzostwami Świata. Moim celem jest dobrze się zaprezentować i z takim nastawieniem stanę na starcie. Chciałbym być najlepszym Polakiem w stawce. Nie znam jeszcze szczegółów dotyczących trasy więc trudno mi na razie mówić o jakimś konkretnym czasie. Na pewno jednak planuję pobić mój rekord życiowy, na mistrzostwa świata jedzie się po to, by być w życiowej formie - mówi Adam Nowicki.

Podczas mistrzostw Polski na 10 000 m, które odbyły 19 września w Karpaczu, Adam Nowicki sięgnął po medal brązowy. Dwa tygodnie wcześniej stanął na najwyższym stopniu podium i zdobył tytuł mistrza Polski w półmaratonie z czasem 1:04:58. Ze względu na dużą intensywność ostatnich miesięcy, do biegu w Gdyni przygotowuje się indywidualnie.

- W związku z tym, że ostatnio byłem na dwóch obozach w Jakuszycach, to teraz podjąłem decyzję, aby do mistrzostw świata przygotowywać się w Szczecinie. Będę trenował dwa razy dziennie pod okiem mojego trenera. Początkowo miałem być na zgrupowaniu w Wałczu, ale podjęliśmy decyzję, że jednak zostaniemy w Szczecinie - przyznaje reprezentant Polski.

Zmiana terminu World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020 była bardzo korzystna dla zawodnika MKL Szczecin. Dzięki przesunięciu mistrzostw świata na październik, Adam Nowicki weźmie w nich udział.

- Gdyby zawody odbyły się w pierwotnym terminie, to pewnie bym w nich nie wystąpił, bo nie miałem kwalifikacji. Cieszę się więc, że są przełożone i udało mi się zdobyć mistrzostwo Polski na dystansie półmaratonu, dzięki czemu mogę wziąć w nich udział. Wiadomo, że wszyscy zawodnicy mieli inne plany, ale ja cieszę się, że mistrzostwa świata są 17 października - mówi Adam Nowicki.

Kolejną kwestią, która cieszy naszego reprezentanta, jest możliwość rywalizacji w tak prestiżowej imprezie we własnym kraju.

- Bardzo fajnie, że taka impreza będzie w Polsce. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej zawody tej rangi były organizowane w naszym kraju. To jest historyczne wydarzenie dla biegów ulicznych. To jest też dodatkowa motywacja dla naszych biegaczy, za granicą nie czuje się takiego ładunku emocjonalnego, jak podczas startu w swoim kraju - podsumowuje Adam Nowicki.

Oprócz Adama Nowickiego w składzie reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w półmaratonie znaleźli się: Katarzyna Jankowska (KS Podlasie Białystok), Aleksandra Lisowska (KS AZS UWM Olsztyn), Angelika Mach (AZS UMCS Lublin), Izabela Paszkiewicz (AZS UMCS Lublin) oraz Adam Głogowski (UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork), Damian Kabat (WMLKS Pomorze Stargard) oraz Krystian Zalewski (UKS Barnim Goleniów).

Początkowo mistrzostwa świata w półmaratonie miały się odbyć 29 marca, ale ze względu na pandemię COVID-19, rywalizacja musiała zostać przeniesiona na 17 października.