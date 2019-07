Caster Semenya nie wystąpi w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Dausze. Szwajcarski sąd uchylił zawieszenie kontrowersyjnych przepisów IAAF dotyczących ograniczenia testosteronu, poinformowali we wtorek przedstawiciele reprezentantki RPA.

"Jestem bardzo zawiedziona, że nie będę mogła bronić tak ciężko wywalczonego tytułu na 800 m, ale to nie zniechęci mnie do kontynuowania walki o prawa człowieka wszystkich zawodniczek, których to dotyczy" - stwierdziła Semenya, która trzykrotnie wywalczyła mistrzostwo świata na tym dystansie, a także dwa razy była mistrzynią olimpijską.



Orzeczenie szwajcarskiego sądu oznacza, że 28-latka nie może już rywalizować w zawodach na dystansach pomiędzy 400 m a milą, tak jak robiła to w czerwcu i lipcu. Mistrzostwa świata zaplanowano w dniach 28 września-6 października w stolicy Kataru.