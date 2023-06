Mrugnięcie. Tyle zabrakło. Polka jak wielkie mistrzynie

Natalia Kaczmarek ma za sobą najlepszy początek sezonu w karierze. 25-letnia Polka wygrała po raz pierwszy w karierze bieg w Diamentowej Lidze. Do tego już w trzecim starcie na 400 metrów zbliżyła się do tego, by złamać granicę 50 sekund. Obecnie nasza mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej 4x400 metrów legitymuje się szóstym czasem na świecie w tym sezonie - 50,02 sek. To wszystko sprawia, że śmiało może myśleć o wielkim rewanżu za ubiegłoroczne mistrzostwa świata.