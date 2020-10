MP w chodzie na 50 km. Augustyn i Ellward najlepsi w Dudincach

Tylko 11 zawodników i dwie zawodniczki z pięciu krajów wzięło udział w 39. edycji mityngu w chodzie na dystansie 50 km w Dudincach na Słowacji. Rozgrywano tam mistrzostwa Polski - najlepsi byli Rafał Augustyn i Agnieszka Ellward.

Sobotnią rywalizację wygrał mistrz olimpijski z Rio de Janeiro i były mistrz świata Słowak Matej Toth, a jego czas 3:41.15 to najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Wyprzedził Augustyna - 3:47.42 i Ekwadorczyka Andresa Chocho - 3:48.57.



"To był ciężki sezon, w pewnym momencie zabrakło motywacji. Na szczęście mój trener i brat Krzysztof zdołał mnie zmobilizować do treningu. Wiem, że nie było łatwo, bo nasza braterska więź nie zawsze jest kolorowa. On jest dowódcą, ale tak musi być. Plan na sobotę był jasny - przyjechać, wygrać mistrzostwa Polski i potwierdzić minimum na igrzyska w Tokio. Cieszę się, że udało się to wykonać w 100 proc. Teraz czas na roztrenowanie i bycie z rodziną" - stwierdził Augustyn, cytowany na stronie PZLA.



Zawodnik Stali Mielec po raz siódmy został mistrzem kraju na 50 km.



Na - odpowiednio - szóstej i ósmej pozycji, czyli drugiej i trzeciej wśród Polaków, uplasowali się Rafał Fedaczyński - 3:56:31 i Jakub Jelonek - 4:08.33.



Jak podkreślili organizatorzy zawodów w Dudincach, Toth zwyciężył tu po raz czwarty, a trzy zwycięstwa odniósł Augustyn. Wśród kobiet Ellward uzyskała rezultat 4:38.44, a druga była Antonina Lorek - 4:41.16.

