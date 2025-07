Możliwa zmiana planów Adrianny Sułek-Schubert. Co z mistrzostwami świata?

Lekkoatletyczni kibice doskonale pewnie pamiętają, jak trudnego zadania podjęła się wicemistrzyni Europy z Monachium i Stambułu w poprzednim sezonie. Na początku lutego Adrianna Sułek-Schubert urodziła syna, po cesarskim cięciu, a sześć miesięcy później pojawiła się na Stade de France, by z najlepszymi na świecie rywalizować o olimpijskie zaszczyty. Sama zaś przed ciążą w tej światowej elicie była, rywalizowała jak równa z równą z Naffisatou Thiam czy Anną Hall .

Tej dawnej formy nie udało się jednak odzyskać - i nie ma jej, na poziomie światowym - do dziś. Choć sobotnio-niedzielny występ w Nakle nad Notecią świadczy, że coś się zmienia. I być może niedługo Polka znów znajdzie się w gronie tych kilku najlepszych.

Tuż po tamtym wydarzeniu Sułek-Schubert, razem z Pią Skrzyszowską, Jakubem Szymańskim, Maksymilianem Szwedem i Anną Matuszewicz dołączyła do "Orlen Team". I wtedy, cytowana przez Polską Agencję Prasową, powiedziała:

- Nie będę pędziła za wszelką cenę po to, żeby uzyskać kwalifikacje, bo teraz, jak już mam wracać, to tylko po to, żeby znowu być gdzieś w czołówce światowego wieloboju, a nie żeby przecierać szlaki z tyłu - mówiła Adrianna Sułek-Schubert.