Może być drugą Polką po Irenie Szewińskiej. 36-latka już jest legendą

Na pewno to jest moja końcówka kariery, ale jeszcze nie ogłaszam zakończenia. Kosztuje mnie to wszystko bardzo dużo. Nie powiem też jednak, że to były moje ostatnie mistrzostwa Polski, bo w lekkoatletyce dawno miało mnie już nie być, a ja ciągle jestem. Liczymy na to, że czas do igrzysk będzie grał na naszą korzyść i pokażemy to w Paryżu. Zawsze celujemy w sztafecie w medale. Może dobrze, że w mistrzostwach Europy w Rzymie dostałyśmy prztyczka w nos. Pochylamy głowy i dalej pracujemy. Wszystkie mamy jeden cel i aż mam ciarki, jak o tym mówię

~ powiedziała 36-latka.