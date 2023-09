Mondo Duplantis z innej planety. Rekord świata prosto z kosmosu

Armand Duplantis od kilku lat walczy w swojej lidze - w skoku wzwyż nie ma godnych sobie rywali. Jeśli gdzieś przegrywa, to nie jest to efektem wybitnej formy rywali, ale słabszej Szweda. Może nawet dekoncentracji, bo i ta czasami się zdarza. Albo też problemów zdrowotnych, jak w tym roku w wakacje, gdy kurował mięsień dwugłowy. Tylko on jest w stanie regularnie skakać powyżej 6 metrów - i to znacznie powyżej. W niedzielę w Eugene w amerykańskim Oregonie znów to potwierdził.