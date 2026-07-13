Mocny powrót Polaka, mówi o rekordzie. Jeden już ma. "Zaniepokoił mnie"

Maksymilian Szwed to wschodząca gwiazda polskiej lekkoatletyki. Niebawem skończy 22 lata, ale na koncie ma już tytuł halowego wicemistrza Europy w biegu na 400 metrów. Jest także młodzieżowym wicemistrzem Europy ze stadionu.

Przed rokiem Szwed został halowym rekordzistą Polski - 45,31 sek., bijąc 0,08 sek. osiągnięcie Marka Plawgi. Tym biegiem dał nadzieję na to, że może pobić rekord Polski na stadionie - 44,62 sek., który od 1999 roku należy do Tomasza Czubaka. Ostatecznie ubiegły sezon zakończył z wynikiem 45,18 sek. To było dla niego bardzo trudne lato, bo miał wiele startów na różnych frontach.

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Nie wytrzymała kość łonowa. Trzeba było zapomnieć o mistrzostwach świata w Toruniu

Lekkoatleta AZS Łódź szykował się do halowych mistrzostw świata w Toruniu, ale niestety plany pokrzyżowała rzadka kontuzja. Szwed doznał zmęczeniowego pęknięcia kości łonowej.

Kość nie wytrzymała. Po prostu nałożyło się zmęczenie, bo jednak ubiegły sezon był szalony. Poza tym trenowałem tak na granicy, bo miałem problem z mięśniem przywodziciela. Robiłem po sezonie badania i on był lekko naderwany. Do tego doszło pęknięcie kości łonowej

Nasz lekkoatleta nie ukrywał, że było nieco obaw, bo jednak tego typu urazy potrzebują czasu. Miał jednak doświadczenie, bo już raz miał ten sam uraz po drugiej stronie.

- Złamania zmęczeniowe leczą się od trzech do sześciu miesięcy. Mnie to bolało cztery miesiące, ale już po trzech miesiącach od diagnozy wróciłem do lekkich treningów. Robiłem je z niewielkim bólem, delikatnie zwiększając obciążenia. W ciągu dwóch tygodni ból w końcu ustąpił. Czasami jeszcze on się pojawia, ale to są raczej takie bóle fantomowe - opowiadał.

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Przerwa od sportu jednak posłużyła Szwedowi. Do rywalizacji wrócił z przytupem. W pierwszym starcie w Łodzi (19 czerwca) pobił rekord życiowy na 200 metrów - 21,06 sek. Osiem dni później jako czwarty Polak w historii złamał barierę 45 sekund w biegu na 400 m, uzyskując w Opolu 44,94 sek. To jest jednak dopiero 62. wynik na świecie w tym roku i 11. w Europie. Tak szybko biega się teraz na jedno okrążenie.

- Szybko wróciłem do formy wydolnościowej i szybkościowej. Nic zatem nie straciłem. Wierzę, że w tym sezonie będę w stanie pokazać mocne wyniki. Mam nadzieję, że w końcu pobiję rekord Polski - zapowiedział nasz olimpijczyk z Paryża.

Tomasz Czubak: ten bardzo dobry start bardziej mnie... zaniepokoił

Do rekordu Polski Czubaka brakuje mu już tylko 0,32 sek. Czy uda mu się pobić wynik 52-letniego dzisiaj trenera, który w 1999 roku został wraz z kolegami mistrzem świata w sztafecie 4x400 metrów?

Maksymilian fajnie wygląda. Widziałem go w młodzieżowych mistrzostwach Polski w Krakowie. Wszyscy ucieszyli się tym jego świetnym wynikiem w pierwszym starcie. Ja jednak uważam, że pierwszy występ w sezonie niewiele znaczy. Powiem nawet przekornie, że ten bardzo dobry start bardziej mnie... zaniepokoił, bo trzeba wiedzieć, z czego on wynika. Mam nadzieję, że trener Krzysztof Węglarski wie, co robi i przyjdzie czas na regularne bieganie w granicach 45,0 sek. Wtedy z tego może być strzał na lepszy wynik. Cały czas jestem spokojny o swój rekord Polski, ale kibicuję Maksowi, bo ja już się tym wynikiem nacieszyłem

- Trzeba podnosić poziom 400 metrów w Polsce, a na pewno Maks to robi. Tyle że teraz już w Europie są zawodnicy, którzy biegają poniżej 44 sekund i w okolicach 44 sekund. Szwed zszedł teraz poniżej 45 sekund i ważne, żeby to ustabilizował - dodał.

Szwed przekonuje, że mimo pobicia rekordu życiowego, wciąż czuje rezerwy, a celem na ten sezon dla niego są lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Birmingham (10-16 sierpnia).

- Tam będę celował w finał. Bardzo mi zależy na tym, by być w "12" najlepszych wyników w tym roku w Europie, żeby być zwolnionym z eliminacji. To sprawi, że będę miał w nogach jeden bieg mniej i będę bardziej wypoczęty. Dzięki temu liczę na finał - zakończył.

Maksymilian Szwed Marcin Golba/NurPhoto AFP

Maksymilian Szwed Tomasz Kasjaniuk/PZLA materiały prasowe

Maksymilian Szwed Paweł Skraba materiały prasowe





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