Mocne słowa Polki, odebrano jej złoto i rekord świata. "To już nie jest sport"

W rzutach to absolutnie nic nie pomaga. Ona jest na oparciu. Rzuca się ręką i maczugą, a nie poduszką (śmiech). My już używamy jej bardzo długo, co najmniej dwa lata, jak nie dłużej. Tak samo są zdjęcia z mistrzostw świata, gdzie wyraźnie widać identyczną poduszkę. Ona była sprawdzana przez sztaby, które weryfikują siedziska i takie poduchy. Jesteśmy zszokowani, że akurat tu. Ten Paryż to już nie jest sport. To po prostu nieczysta walka i tyle

~ oznajmiła w odpowiedzi na jedno z pytań