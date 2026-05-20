Mocne słowa dziennikarza TVP o Kuś. Lekkoatletka odpowiada: to jest jeden z hejterów

Anastazja Kuś niedawno skończyła 19 lat, ale o tej lekkoatletce jest głośno już od kilku sezonów. To zawodniczka, która ma wielki talent. Jest też córką Marcina Kusia, byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej.

W 2023 roku Kuś wygrała bieg na 400 metrów na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF) w Mariborze. Rok później została mistrzynią Europy juniorek młodszych w tej konkurencji w Bańskiej Bystrzycy, a kilka dni później - w wieku 17 lat - wystąpiła w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, biegnąc w eliminacjach sztafety kobiet 4x400 m.

W ubiegłym roku lekkoatletka AZS UWM Olsztyn została w Nankinie wraz z koleżankami halową wicemistrzynią świata w sztafecie kobiecej 4x400 m, a latem wywalczyła brązowy medal mistrzostw Europy juniorów w biegu na 400 m w Tampere.

Do Kuś należy rekord Polski juniorek młodszych - 51,89 sek., który do tej pory jest jej rekordem życiowym.

Nasza lekkoatletka od wielu lat równie dobrze, jak na bieżni, radzi sobie też w świecie modelingu. Była już na kilku okładkach znanych magazynów.

Matura na stadionie Legii Warszawa i świadectwo z paskiem

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Za tobą matury pisemne. Był stres?

Anastazja Kuś: - Nie było stresu. Sport tak mnie przygotował do życia, że matura, która w mojej ocenie poszła mi całkiem w porządku, nie była jakimś takim dużym wyzwaniem. Przyjemnie się pisało, więc myślę, że wyniki będą satysfakcjonujące.

Pisałaś maturę na stadionie Legii Warszawa, co chyba było ciekawym doświadczeniem?

- To prawda. Szczególnie że było bardzo dużo ludzi. W samej tylko Warszawie na stadionie Legii pisało pięć tysięcy osób. Ustawione było pięć namiotów, a w każdym z nich pisało tysiąc osób. Było dużo zamieszania, ale myślę, że organizacyjnie poszło w miarę sprawnie. Nie było zbyt dużych opóźnień związanych z rozpoczęciem egzaminu. Nie było też problemu z tym, by się skupić.

Od wielu lat uczysz się w Szkole w Chmurze i właśnie dlatego pisałaś maturę na stadionie Legii. Taka szkoła to chyba przyszłość i z roku na rok coraz więcej osób korzysta z tej oferty, zwłaszcza chyba sportowcy?

- Liczby mówią same za siebie. Z roku na rok przybywa uczniów i maturzystów w Szkole w Chmurze. Nauka tam to duże ułatwienie dla osób, które chcą - poza szkołą - robić coś dodatkowo. Zaliczenia w formie egzaminów online, to jest duże ułatwienie. To jest jednak szkoła dla tych, którzy potrafią się sami uczyć i są zdyscyplinowani. Dla takich osób zmobilizowanie się do nauki nie jest problemem.

Na koniec szkoły było świadectwo z paskiem?

- Tak. Właściwie całą edukację przeszłam, mając świadectwo z paskiem. Nauka nigdy nie sprawiała mi większych kłopotów. Oczywiście teraz to wyniki z matury są najważniejsze, a nie samo świadectwo, ale cieszę się, że przez wiele lat utrzymywałam wysoki poziom.

Kiedy zaczęłaś naukę w Szkole w Chmurze?

- Pierwszą klasę liceum i część drugiej robiłam stacjonarnie. Do Szkoły w Chmurze przeszłam w roku olimpijskim. Trudno już mi było połączyć normalny tryb nauczania z licznymi wyjazdami na zgrupowanie i zawody. Największym problemem zatem były nieobecności i moja frekwencja, bo z nadrabianiem zaległości radziłam sobie. Nauczyciele podchodzili jednak ze zrozumieniem, kiedy mnie nie było. Wiedzieli, że potrzebuję trochę czasu na nadrobienie materiału i zaliczenie sprawdzianów. Nie chodziłam jednak na lekcje i przez to wiele traciłam. Po zmianie szkoły mogłam tak rozplanować sobie cały dzień, żeby znaleźć czas na naukę.

Planujesz pójść na studia?

- Chciałabym w tym roku, ale nie ukrywam, że sport będzie cały czas na pierwszym miejscu, więc wybieram też uczelnie tak, żeby nie kolidowało mi to za bardzo, bo chcę się głównie skupić na bieganiu. Oczywiście chciałabym się rozwijać i dlatego myślę o dalszej edukacji i zdobyciu wyższego wykształcenia.

Kiedyś plany miałaś ambitne, jeśli chodzi o studia?

- Rzeczywiście. Kiedy jeszcze nie biegałam na tak wysokim poziomie, to myślałam o studiach medycznych albo okołomedycznych, dlatego byłam też w liceum na profilu biologiczno-chemicznym. Rozszerzałam te przedmioty, a także język angielski z myślą o studiach. Teraz jednak medycyna zeszła na drugi plan, bo wiem po prostu, że nie byłoby to jakościowe z mojej strony. Teraz dla mnie najważniejszy jest sport, a na wymarzone studia mogę pójść później.

Anastazja Kuś miała propozycje z USA, wybrała bliskość rodziny

Dopiero co skończyłaś 19 lat, a o tobie jest głośno już od kilku sezonów, bo jednak twoje wyniki pokazują, z jakim talentem mamy do czynienia. Jesteś zadowolona z tego, jak twoja kariera sportowa rozwija się do tej pory? Masz na koncie występ w igrzyskach olimpijskich, ale też medale mistrzostw Europy juniorek młodszych i juniorek na 400 metrów, czy tytuł halowej wicemistrzyni świata w sztafecie 4x400 m. Tak właśnie miał wyglądać twój progres?

- Absolutnie ani nie chciałam, ani nie myślałam o tym, żeby przyspieszać ten progres, bo jednak rozwijam się naturalnie. Niedawno skończyłam dopiero 19 lat, więc ten pik formy jeszcze jest długo, długo przede mną. Razem z trenerką chcemy, żebym w zdrowiu dotrwała do najlepszego wieku dla kobiety sporcie, który przypada na 25-27 lat. Widzimy, jak kontuzje spowalniają wiele świetnie zapowiadających się karier. Jeśli ktoś w wieku 19-20 lat ma już poważne problemy z kontuzjami, to nie wróży na przyszłość. Odpukać, nie miałam żadnej poważnej kontuzji, co wiąże się też z odpowiednim do wieku treningiem. Nie chcemy, by efekt "wow" był już teraz. Mam się rozwijać systematycznie. Oczywiście z roku na rok ten trening jest coraz mocniejszy. To przekłada się na systematyczne poprawianie rekordów życiowych i medale juniorskich imprez. Nie spodziewałam się, że aż tak szybko ta kariera się potoczy, bo jednak byłam już na igrzyskach i wystąpiłam w wielu seniorskich imprezach mistrzowskich. Byłam jednak przygotowana na to, co może się wydarzyć, choć nie sądziłam, że to wszystko będzie działo się tak szybko. Jestem zatem zadowolona z tego, jak moja kariera - od strony sportowej i medialnej - wygląda. Właśnie tak to sobie wyobrażałam.

Jaki cel stawiasz sobie na najbliższe sezon letni, bo teraz - po maturach - już ze spokojną głową możesz podchodzić do tego, co robisz w sporcie?

- Myślę, że po maturze będzie mi łatwiej, chociaż w poprzednim sezonie, czy tej zimy w hali, matura zeszła na drugi plan, bo jednak zależało mi bardziej na wynikach sportowych. Na pewno chwilę przed maturą był bardziej napięty czas, bo w ostatnich tygodniach przed nią przyłożyłam się mocniej do nauki. Teraz to jest za mną, więc mentalnie z pewnością będzie łatwiej. A jaki cel? Na pewno jak najlepszy start indywidualny na 400 metrów w mistrzostwach świata juniorek w Oregonie (5-9 sierpnia - przyp. TK). Nie wiem, czy uda się wystąpić w mistrzostwach Europy seniorów w Birmingham (10-16 sierpnia - przyp. TK), bo terminy tych imprez się zazębiają, a do tego dochodzi inna strefa czasowa. Najbliższe miesiące pokażą, jak to rozegramy.

Skoro nawiązaliśmy do Stanów Zjednoczonych, to nie kusiło, by tam właśnie studiować i trenować?

- Dużo osób decyduje się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych na studia. Też miałam dużo propozycji z naprawdę dobrych uczelni, ale na razie się nie zdecydowałam. Wolę kontynuować swoją karierę w Polsce. Dla mnie istotna jest też, jeśli chodzi o sferę mentalną, po prostu bliskość rodziny. Nie chciałabym się rzucać na głęboką wodę, tak naprawdę nie wiadomo w imię czego, bo w Polsce też mam bardzo dobre warunki do trenowania, wszystko się na razie sprawdza, więc nie chciałabym zmieniać czegoś, co dobrze idzie.

Anastazja Kuś: zostałam bardzo skrzywdzona w Paryżu i długo dochodziłam do siebie

Lekkoatletyka to sport indywidualny. Jesteś zatem typem takiego kota, który chodzi swoimi ścieżkami, bo z relacji koleżanek z kadry w czasie igrzysk olimpijskich w Paryżu tak to właśnie wyglądało?

- Jeśli chodzi o Paryż, to też mam wiele historii do opowiedzenia, ale nie chcę na razie ruszać tego tematu. To, co było w Paryżu, niech zostanie w Paryżu. Powiem jednak tylko tyle, że zostałam tam bardzo skrzywdzona i bardzo długo dochodziłam do siebie po tych wydarzeniach, do jakich doszło przed biegami sztafetowymi. Zostawiam to jednak za sobą, ale może kiedyś zdecyduje się o tym szerzej opowiedzieć. Uważam jednak, że lekkoatletyka to jest sport indywidualny i moim zdaniem każdy spędza swój wolny czas, jak chce. Tak naprawdę my tam przychodzimy do pracy, a jak wiadomo, nie każdy w pracy lubi się ze sobą. I to jest normalne. Nie rozumiem zatem, czemu ktokolwiek chciałby komukolwiek narzucać sposób spędzenia wolnego czasu. Jeśli chodzi o sztafety, to zawsze jestem gotowa biegać dla drużyny, dla Polski, jeśli jestem w składzie. Ostatnie mistrzostwa świata pokazały, że mogę jednego dnia startować dwukrotnie i jeszcze oddać dwa solidne biegi na swojej zmianie. Potrafię się tak mobilizować, żeby pobiec jak najlepiej. Szczególnie jeśli startuję dla drużyny, dla Polski. Oczywiście przez większość sezonu biegamy indywidualnie, więc na tych startach się skupiam, a w sztafetach spotykamy się raz albo dwa razy w roku.

Dla ciebie trudne jest łączenie życia sportowego i tego związanego ze światem mody. Jesteś na okładkach gazet, jesteś na reklamach na ulicy. Potrafisz to sobie wszystko fajnie poukładać?

- Nie mam z tym problemu. Lubię to łączyć i bardzo mi się też podoba, jak robią to zagraniczni sportowcy, łącząc te dwie drogi w swoim życiu. Uważam, że to jest model nowoczesnego sportowca, który powinien skupiać się na drodze sportowej, ale też tej części bardziej medialnej. Na budowaniu marki osobistej. W Polsce, jak widać, nawet bardzo dobrzy sportowcy nie potrafią do końca tego zrobić. Szkoda, bo myślę, że jest w tym duży potencjał. Próbuję jednak tego, ale też staram się mobilizować młodszych czy dzieci, żeby poszli biegać, bo jednak to też jest istotne, żeby zachęcić dzieci i młodzież do tego sportu. Lekkoatletyka nie jest aż tak bardzo atrakcyjna, jak inne sporty, bo jednak na zawodach często widać puste trybuny. Swoim działaniem próbuję właśnie zachęcić ludzi do tego, by chętniej przychodzili na stadion.

Wciąż jednak - jak mówisz - na pierwszym miejscu jest u ciebie sport, choć pewnie z gaży modelki spokojnie mogłabyś wyżyć, rzucając w cholerę lekkoatletykę?

- Sport był i jest dla mnie na pierwszym miejscu. I to właśnie dzięki bieganiu otwierają się też drzwi do działania w innej przestrzeni. Tak naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez biegania. Dlatego cały czas ciężko trenuję. Chcę stawać się coraz lepsza i poprawiać rekordy życiowe.

Dziennikarz TVP skrytykował Anastazję Kuś. Lekkoatletka mówi wprost: to jeden z hejterów

Siłą rzeczy zaglądasz w social media i patrzysz, co się dzieje tam na twoich kanałach. Jest dużo hejtu, czy raczej jest zrozumienie tego wszystkiego?

- Hejt pojawia się wraz ze wzrostem popularności. Jest mnóstwo anonimowych kont, które komentują posty w moich social mediach albo u innych. Najczęściej są to osoby zazdrosne, które nie potrafią do końca pokierować dobrze swoim życiem, a jednak bardzo by chciały. Staram się nie czytać tych komentarzy. Nie interesuję się nimi za bardzo. Robię cały czas to, co robiłam, więc nie mają one wpływu na mnie. Wiem, jaką drogę obrałam i wiem, że ona się sprawdza. Mam też bardzo dużo dobrego feedbacku, jeśli chodzi i o fanów, i o ludzi z szeroko rozumianego świata, którzy bardzo podziwiają to, co robię z mamą i naszym teamem, więc cały czas będę to kontynuowała.

Mówisz nasz team?

- Tak, bo nie byłabym w stanie tego wszystkiego robić sama. Moja mama Alicja jest menedżerką, ale też drugą trenerką, bo ma stosowne papiery. Oczywiście tą pierwszą jest pani Bronisława Ludwichowska. Poza tym w skład mojego teamu wchodzi jeszcze psycholog sportowy Dariusz Nowicki. Mam też swojego fizjoterapeutę.

Trenerka Ludwichowska nie ma nic przeciwko twojej działalności poza sportem?

- Absolutnie. Z trenerką współpracujemy już od wielu lat, właściwie od początku mojej kariery, więc dobrze się dogadujemy. Nasze treningi są naprawdę fajne. Jest dobra atmosfera i wszystko idzie w dobrym kierunku. Trenerka bardzo się cieszy i wspiera mnie, więc nie ma żadnego konfliktu interesów.

Nie sposób nie zapytać o ostatnie wypowiedzi Aleksandra Dzięciołowskiego, bo z pewnością one dotarły do ciebie. Dziennikarz TVP Sport w podkaście "Race Pace - podcasty o bieganiu" mówił o tobie: "Mam wrażenie, że tam jest większe skupienie na tej medialnej otoczce niż na otoczce sportowej (...) Nie lubię kariery 'przez pośladki'. Uważam, że to jest płytkie". Zabolało?

Nie. To jest jeden z hejterów, dlatego nie traktuje tego zbyt osobiście. Na szczęście więcej jest pozytywnych opinii na mój temat i mojego otoczenia, co jest bardzo budujące i spotykam się z tym na co dzień. Natomiast autor wypowiedzi sam sobie wystawił świadectwo, a ja hejterami się nie zajmuję.

Trudno będzie stanąć do rozmowy, kiedy spotkacie się w strefie wywiadów?

- Nie wiem. Czas pokaże. Zobaczymy, czy Alek dalej będzie prowadził takie rozmowy.

"Pobicie rekordu Polski jest realne. Chciałbym jednak konkurować z najlepszymi na świecie"

Gdzie ty widzisz siebie w sporcie za kilka lat?

- Z tyłu głowy są najbliższe igrzyska, które będą w Los Angeles, ale też te kolejne. Tak naprawdę w 2028 roku będę miała 21 lat, więc to będzie nadal młody wiek na bieganie. Przede mną zatem jeszcze kilka takich imprez. Czy to będą igrzyska w Los Angeles, gdzie będę chciała walczyć indywidualnie o te najwyższe cele, które mnie interesują? Jeszcze nie wiem, ale na pewno kolejne w Brisbane (20232) są bardzo realne, jeśli chodzi o medale. Wiem, na co mnie stać i liczę na poprawienie swoich wyników. W poprzednim sezonie nie do końca miałam możliwość pokazania wszystkiego, bo nie miałam szczęścia do warunków i startów. Wiem, że w tym roku będzie inaczej. Moją imprezą docelową są mistrzostwa świata juniorów w USA, gdzie będzie wysoka temperatura, a wtedy mój mięsień się rozszerza, co sprzyja szybkiemu bieganiu.

A poza sportem, w co celujesz?

- Tak naprawdę tutaj wszystko wychodzi przy okazji. Nie skupiam się na tym za bardzo. Wszystkie aktywności, jeśli chodzi o różne kampanie, wychodzą z tego, że po prostu to jest moja pasja i hobby. Lubię to robić. I nie skupiam się tak naprawdę na tym, a na sporcie. To wszystko, co wychodzi, to jest tak naprawdę skutek tego, jak mi idzie w bieganiu.

Kiedyś było polowanie na rekord Ireny Szewińskiej, a od pewnego czasu trzeba gonić Natalię Bukowiecką. Rekord Polski na 400 m jest jednym z marzeń?

- Mam z tyłu głowy to, że chcę łamać kolejne bariery i przekraczać granicę. Uważam, że pobicie rekordu Polski też jest realne. Chciałabym jednak w przyszłości, kiedy już będę starsza i warunkami będę mogła dorównać dorosłym kobietom, konkurować z tymi najlepszymi na świecie. Mam nadzieję, że pasja do biegania u mnie będzie się cały czas utrzymywać, bo uważam, że bez niej nie ma szansy na wyniki.

Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

