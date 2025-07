Młoda Polka ze złotym medalem. Zadecydował centymetr. Nerwy, jak ze stali

Organizatorzy mieli wielkie problemy z procedurą startową i rywalizacja w finale doszła do skutku dopiero w czwartym podejściu do bloków. Próbę nerwów najlepiej zniósł młody Polak, który triumfował z wynikiem 10,50 sek. To jego nowy rekord życiowy. To także pierwsze zwycięstwo w historii EYOF sprintera z naszego kraju.