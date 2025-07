Kilka dni temu Anna Matuszewicz zaskoczyła wielu swoją dyspozycją w biegu na 100 metrów. Najlepsza obecnie skoczkini w dal, która wynikiem 6,71 m zimą, ustanowiła młodzieżowy rekord Polski, wywalczyła medal w sprincie w młodzieżowych mistrzostwach Polski.

Lekkoatletka MKL Toruń z piątym wynikiem - 11,87 sek. - awansowała do finału biegu na 100 m w MMP. W nim, przy silnym wietrze w twarz (-1,5 m/s), zdobyła brązowy medal - 11,78 sek. Lepsze były tylko Aleksandra Piotrowska - 11,62 sek. i Emilia Wójtowicz - 11,73 sek. Życiówka Matusewicz wynosi 11,75 sek. i została ustanowiona cztery lata temu.

- Takiego medalu jeszcze nie miałam. Nie spodziewałam się go, choć wiedziałam, że mogę o niego powalczyć. Nie jestem sprinterką, dlatego start z bloków robimy z doskoku. Jeśli się wstrzelę, to wtedy stać mnie na dobry wynik. Jeśli nie, to zamykam stawkę - cieszyła się Matusewicz.

Anna Matuszewicz: miałam nikczemny plan, by startować w sztafecie

22-latka pokazała bardzo dobrą wytrzymałość szybkościową.

- Bardzo dużo biegam odcinków. Należę do tych dziewczyn, które lepiej się czują po treningu biegowym. Napędza mnie to tak fajnie na rozbiegu. Do halowych mistrzostw świata cały czas biegałam tempo. Jest zatem wytrzymałość szybkościowa. Nie brakowało mi dystansu. Ten medal jest jednak dla mnie niespodzianką. Trener wierzył w niego, ja trochę mniej. Ten bieg pokazuje, że jestem w bardzo dobrej dyspozycji i że w Bergen będzie super - przyznała zawodniczka MKL Toruń.

W Norwegii Matuszewicz wystąpi tylko w skoku w dal, choć zgłosiła akces też do sztafety 4x100 metrów.

Miałam nawet taki nikczemny plan, by załapać się do sztafety, ale niestety plan minutowy się zmienił i ten bieg jest w porze skoku w dal. Dlatego pełna koncentracja jest u mnie na mojej koronnej konkurencji

Czeka na skok marzeń w Bergen

Młoda Polka miewa często problem z trafieniem w belkę. W tym idzie jej już nieco lepiej, choć przeszła na dłuższy rozbieg. Coraz lepiej czuje się już jednak na nim. Radzi sobie też z wiatrem na skoczni.

- Do Bergen jadę po jak najlepszy wynik, a dobry wynik to dobre wykonanie skoku. Jeśli tylko nie będę się spinała i będę się tym bawiła, to wiem, że mogę skoczyć, jak w hali. Dam z siebie 110 procent, by przejść eliminacje, które zawsze są bardzo stresujące, a w finale będzie już pełen luz. Oby wszystko ładnie się złożyło na skok marzeń w Bergen - zakończyła.

Anna Matuszewicz Tomasz Kasjaniuk/PZLA materiały prasowe

Anna Matuszewicz IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring/Imago Sport and News/East Ne East News

Anna Matuszewicz (piewrsza z prawej) w halowych zawodach Copernicus Cup wystąpiła także na 60 metrów u obku Ewy Swobody FOTO OLIMPIK / NurPhoto AFP