Młoda Polka podpisała kontrakt marzeń i ma wielkie plany. Pobiła rekord, ale tylko pokręciła głową

Klaudia Kazimierska w czasie Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej zaliczanego do lekkoatletycznej Diamentowej Ligi pobiła rekord życiowy w biegu na 1500 metrów. 23-latka uzyskała czas 3.59,66 sek. To trzeci wynik w historii w naszym kraju. Niestety wystarczył on do zajęcia dopiero 11. miejsca. Kazimierska zapowiada jednak znacznie szybsze bieganie. Przyznała, że celem będzie pobicie rekordu Polski i bieg w finale mistrzostw świata.

Klaudia Kazimierska
Klaudia KazimierskaMichał Laudy/Press FocusNewspix.pl

W skrócie

  • Klaudia Kazimierska pobiła rekord życiowy na 1500 metrów, uzyskując 3.59,66 sekundy podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej.
  • Pomimo świetnego wyniku, zajęła 11. miejsce, lecz zapowiada szybsze bieganie i walkę o rekord Polski oraz finał mistrzostw świata.
  • 23-latka podpisała pięcioletni kontrakt z Nike i na stałe mieszka oraz trenuje w Stanach Zjednoczonych.
Klaudia Kazimierska, która na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych, po raz drugi w karierze uzyskała czas poniżej 4.00 w biegu na 1500 m. Pierwszy raz zrobiła to rok temu też na Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Wówczas uzyskała 3.59,95 sek.

Wówczas zajęła szóste miejsce w biegu. Teraz pobiegła 3.59,66 sek., ale to było dopiero 11. miejsce. 23-latka doskonale wie, że świat mocno poszedł do przodu i - jak zapewniła - jest na to gotowa.

Ewa Swoboda tuż za podium. "Wiem, że będzie niedosyt". WIDEOPZLAmateriały prasowe

Klaudia Kazimierska pobiła rekord życiowy i pokręciła głową, bo chciała więcej

- Na mecie nawet pokręciłam głową. Wiem, że jestem gotowa na szybsze bieganie. Ten bieg tak się jednak trochę ułożył. Wiedziałyśmy, że będzie szybko i trzeba było znaleźć swoje miejsce w drugiej grupie. Trzeba było tak naprawdę samemu kontrolować tempo. To było trudne. Tym bardziej że do Polski przyleciałam kilka dni temu i nogi były jeszcze zmęczone podróżą. Wciąż odczuwam też skutki jet lagu. Jeszcze nie śpię zbyt dobrze. Chciałam mieć taką grupę na 3.55 - 3.57, bo na tak szybkie bieganie jestem gotowa - powiedziała Kazimierska, która ma obecnie 32. wynik w tym roku na świecie.

To zabrzmiało, jak zapowiedź na rekord Polski, który od ubiegłego roku należy do Weroniki Lizakowskiej i wynosi 3.57,31 sek.

Tak. To jest mój cel. Może udałoby się już w Chorzowie, gdybym poszła bardziej ambitnie. Wiem, że byłam dopiero 11., ale chciałam pobiec dobry bieg. Marzyłam o tym, by drugi raz w życiu złamać cztery minuty. Mam rekord życiowy, a jednak kręciłam głową. To pokazuje, że mam wielkie ambicje
przyznała.

    Przed rokiem Kazimierska pobiegła w olimpijskim finale i teraz też chce dotrzeć do finału w mistrzostwach świata w Tokio.

    - Rok temu chciałam być w pierwszej szóstce (skończyła 10. - przyp. TK) i nadal o tym marzę, choć miałam w tym roku trochę przebojów z kontuzjami. To zatem, że biegam życiówki, jest bardzo optymistyczne. Mam dobrą skuteczność w biegach mistrzowskich i wierzę, że teraz też tak będzie. Myślę, że za cztery tygodnie w Tokio będzie naprawdę dobrze, bo forma dopiero zaczyna iść w górę - mówiła Polka.

    Teraz przed nią mistrzostwa Polski w Bydgoszczy (22-23 sierpnia), a potem zgrupowanie w Spale i wylot na mistrzostwa świata w Tokio (13-21 września).

    Kazimierska po starcie w Azji, wróci do USA. Tam zostanie na kolejne pięć lat. Właśnie podpisała kontrakt z firmą Nike.

    Zawsze marzyłam o takim indywidualnym kontrakcie z tą firmą. Dzięki temu będę mogła żyć z biegania. Zapracowałam na ten kontrakt
    zakończyła.

    Zawodniczka lekkoatletyczna w biało-czerwonym stroju sportowym, przygotowana do startu na bieżni olimpijskiej, widoczne bloczki startowe oraz symbole igrzysk olimpijskich w tle.
    Klaudia KazimierskaAndrzej Iwańczuk/ReporterReporter
    Klaudia Kazimierska
    Klaudia KazimierskaTomasz KalembaINTERIA.PL
    Klaudia Kazimierska
    Klaudia KazimierskaTomasz Kwasek/REPORTEREast News

