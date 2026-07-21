Młoda Polka błyszczy na bieżni i nie tylko. Otrzymuje dziwne propozycje

Wiktoria Gajosz w tym roku pobiła rekordy życiowe na 100 i 200 metrów, czym zaskoczyła samą siebie. Obecnie legitymuje się 14. wynikiem w historii polskiej lekkoatletyki na 100 m - 11,28 sek. i 12. na 200 m - 22,91 sek. Z minimalnie zbyt mocnym wiatrem pobiegła "setkę" jeszcze szybciej - 11,24 sek.

Lekkoatletka AZS UMCS Lublin w kategorii młodzieżowej będzie rywalizowała jeszcze przez dwa sezony, ale już teraz zbliżyła się Ewy Swobody. Do niej należy rekord Polski w kategorii U-23 - 11,07 sek. Szybciej od Gajosz w tej kategorii wiekowej biegały jeszcze Pia Skrzyszowska - 11,12 sek. i Jolanta Janota - 11,19 sek.

Rozwiń

20-latka zdobyła dwa złote medale ostatnich młodzieżowych mistrzostw Polski w Krakowie, triumfując na 100 i 200 m.

Potężna cena medalu dla Polki. Służby medyczne momentalnie ruszyły z pomocą

Wiktoria Gajosz zmieni konkurencję. Już to ogłosiła

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Jesteś jedną z najszybszych Polek w historii na 100 i 200 metrów. Ten pierwszy dystans nie jest twoim ulubionym, ale może jednak polubisz go?

Wiktoria Gajosz: - Nie. Choć biegam na 100 metrów bardzo szybko, to jednak nie jest dystans, który skradł moje serce. Uwielbiam bieg na 200 metrów. Wydaje mi się, że on jest idealny dla mnie. Prędzej czy później pewnie i tak wyląduje na 400 metrach. Myślę, że pobiegnę na tym dystansie już w kolejnym sezonie.

To ciekawe. Szybkościowo jesteś świetnie przygotowana, więc może wyjść na 400 m niezły wynik.

- Nie ukrywam, że z trenerem Damianem Leszczyńskim jesteśmy zaskoczeni, że udało nam się jeszcze podkręcić śrubkę, jeśli chodzi o szybkość. Myśleliśmy, że w ubiegłym roku była petarda, a okazało się, że to najlepsze czekało nas w tym roku. Jestem szczęśliwa, że zostałam podwójną młodzieżową mistrzynią Polski, bo jednak zawirowania w sezonie halowym spowodowały, że przybyło mi trochę zmartwień. Wiele myśli krążyło w mojej głowie. Na młodzieżowe mistrzostwa Polski do Krakowa jechałam więc z dużą dozą niepewności, bo w ubiegłym roku nie udało się utrzymać formy i nie wygrałam biegu na 100 metrów. Teraz mam ten złoty medal i to z niezłym wynikiem.

Może czasami nie jesteśmy na tyle dojrzali, żeby zobaczyć, że my tej pomocy po prostu potrzebujemy. Pojawia się strach przed tym, by sięgnąć po pomoc psychologa albo innych specjalistów. Do tego dochodzi kwestia mediów społecznościowych

Przed sezonem myślałaś o starcie w mistrzostwach Europy w Birmingham indywidualnie? Bo jednak wyniki 11,28 sek. na 100 m i 22,91 sek. na 200 m dają nadzieję, a przecież ty - dopiero co - skończyłaś 20 lat?

- Myślałam, że w tym sezonie moją docelową imprezą będą młodzieżowe mistrzostwa Polski. Totalnie nie zakładałam, że będę w stanie pobiec 200 m poniżej 23 sekund. Będę zatem bardzo szczęśliwa, jeśli uda mi się pobiec indywidualnie w mistrzostwach Europy. Byłoby to dla mnie niesamowite doświadczenie. Po cichu liczę też na start w sztafecie 4x100 m.

Niezwykłe geny sportowe w waszej rodzinie. Byłaś zatem skazana na lekkoatletykę?

- To prawda. Sześcioro rodzeństwa też ją uprawiało, a tata był wieloboistą. Sama zaczynałam od skoku wzwyż, ale cieszę się, że postawiłam na sprint, bo jednak poprzeczka nad moją głową zawsze mnie przerastała.

Wspomniałaś o tym, że chciałabyś w przyszłym roku zadebiutować na 400 m. Jaki wynik zakładasz na rozpoczęcie przygody z tym dystansem?

- Nie wiem. Mam jednak wygodną sytuację, bo jak mi nie pójdzie, to będę mówiła, że jednak jestem typową sprinterką. Może coś w okolicach 52,90 sek. Zadowoliłoby mnie na początek przygody z tym dystansem.

"Dziwne propozycje to jest już klasyk. Takie profile, jak mój, przyciągają różne osoby"

Jesteś jeszcze bardzo młodą zawodniczką, ale właśnie w ostatnich latach nasza młodzież ma trochę problemów albo z kontuzjami, albo mentalne. Część tych problemów ma związek z presją?

- Trudno jest mi powiedzieć, bo tak na dobrą sprawę te różne sytuacje mają bardzo dużo głębszych powodów i są zależne od wielu czynników. Wydaje mi się, że jednym z problemów jest brak wystarczającego wsparcia z zewnątrz. Bardziej chodzi mi o uproszczenie pewnych problemów. Dla jednej osoby wielki problem może być dla drugiej banalny. I może tutaj jest sedno kłopotów. Mówię tak na podstawie tego, co sama kiedyś przeżywałam. Może czasami nie jesteśmy na tyle dojrzali, żeby zobaczyć, że my tej pomocy po prostu potrzebujemy. Pojawia się strach przed tym, by sięgnąć po pomoc psychologa albo innych specjalistów. Do tego dochodzi kwestia mediów społecznościowych.

Dobrze, że o tym wspominasz, bo rozmawiam z wieloma trenerami i psychologami. Oni wskazują, że problemem jest przebodźcowanie młodzieży, ale też to, co się pojawia w mediach społecznościowych. Mam tu na myśli różne komentarze.

- Są różni ludzie, więc są różne komentarze w mediach społecznościowych. Oczywiście więcej jest tych negatywnych niż pozytywnych. Siłą rzeczy każdy sportowiec przeczytał choć jeden komentarz, który został mu z tyłu głowy. To ma naprawdę duży wpływ na nas.

Masz grubą skórę, jak chodzi o komentarze w mediach społecznościowych, czy czasami też przeżywałaś to, co czytałaś?

- Raczej jestem taką osobą, że przejmuję się opinią innych. Dlatego znając siebie, raczej staram się nie czytać i nie wchodzić w komentarze. To jest mój sposób na omijanie hejtu. Mam świadomość tego, że większość tych komentarzy, które są, to za nimi nie stoją prawdziwi ludzie. To są często wygenerowane boty, bo większość z tych kont jest nowych albo są kontami prywatnymi bez obserwujących.

Zerknąłem na twój profil na Instagramie. Masz 180 tysięcy obserwujących. Sporo.

- Rzeczywiście mam mnóstwo obserwujących. Nawet ostatni śmiał się ze mnie Paweł Wyszyński, trener Marii Żodzik, że nie odpisałam na jego gratulacje po tym, jak pobiegłam życiówkę na 200 metrów. W ogóle nie kojarzyłam, że on do mnie pisał. Lubię go, więc oczywiście bym mu odpisała. Przebrnęłam jednak przez tysiące komentarzy i rzeczywiście znalazłam jego wpis. Nie ukrywam, że na większość komentarzy nie odpisuję. Zauważyłam, że dużo osób najpierw pisze na przykład o jakąś poradę, a później nagle wychodzi na to, że jednak chce się spotkać albo umówić. Dlatego zachowuję dystans do tych komentarzy na moim profilu, bo zazwyczaj po prostu ta rozmowa nie idzie w tym kierunku, w jakim zapowiadała się, że pójdzie.

A zdarzały się dziwne propozycje?

- Oczywiście. Dziwne propozycje to jest już klasyk. Takie profile, jak mój, przyciągają różne osoby. Dlatego raczej staram się nie czytać i nie reagować. Dopiero kiedy zobaczę, że konto jest rzetelne, to wtedy wchodzę w interakcję.

Dotyka cię też hejt?

- Myślę, że jest go naprawdę bardzo niewiele w porównaniu do innych sportowców. Hejt zawsze będzie i na to nic nie poradzimy. Kiedyś trener mi mówił, że usłyszał, jak po słabszej hali, niektórzy już komentowali, że mam po karierze, bo się kończę. Raczej to były tego typu komentarze. One jednak zdarzają się często, kiedy sportowiec zaliczy gorszy czas.

Miałaś kiedyś taką sytuację, która mocno w ciebie uderzyła?

- Nie, raczej nie. Nigdy nie zdarzyło mi się płakać przez komentarz, a jeśli już tylko wtedy, kiedy mnie coś rozbawiło. Kiedy pojawiają się negatywne komentarze, to wtedy wspiera mnie mój chłopak.

Wiktoria Gajosz: nie zawsze byłam gotowa, by skorzystać z pomocy

Dzisiaj trudno chyba jest żyć sportowcom bez mediów społecznościowych, bo przecież to jest dla was trampolina? Jednak dzięki nim zyskujecie sponsorów?

- Nie ukrywam, że większość budżetu, którym dysponuje, to są właśnie środki ze współpracy z firmami w mediach społecznościowych. Nie jestem na tym poziomie, by zacząć zarabiać na startach w mityngach, a stypendia czasami bywają marne, choć dobrze, że są. Uprawianie sportu trochę kosztuje, więc dla mnie media społecznościowe są podstawą. Dzięki nim mogę się pokazywać. Oczywiście wszystko z umiarem. Potrafię rozgraniczyć życie prywatne od życia medialnego. To jest bardzo ważne.

Rozwiń

Czy sportowcy mają organizowane szkolenia albo spotkania z psychologami dotyczące mediów społecznościowych, bo jednak nie każdy chyba potrafi rozsądnie z nich korzystać?

- Mam o tyle fajnie, że zostałam właśnie stypendystką Fundacji "Wybiegaj w Przyszłość" i ludzie, którzy tam pracują, dbają o to, żebyśmy nie tylko byli wspomagani finansowo, ale też, żebyśmy wyszli z tej współpracy bardziej świadomi. Było zatem kilka spotkań z psychologami. Plusem pokazywania się w mediach społecznościowych jest to, że ludzie widzą, kogo warto byłoby wspomóc.

Wyobrażasz sobie teraz karierę na przykład sportową bez mediów społecznościowych?

- Na pewno byłoby trochę nudno, bo ja jednak lubię swoją społeczność, którą udało mi się zebrać. To jest dla mnie bardzo ważna zębatka w tym cały mechanizmie. Taka to jest praca. Cały czas ciągnęło mnie do sportu. Inwestowałam swój czas po to, żeby trenować. Czasami nawet kosztem wyników na egzaminach. To normalne, że decydując się na sport zawodowy, trzeba się temu poświęcić w stu procentach.

Są też jednak zagrożenia związane z jego uprawianiem. To powoduje, że wiele talentów rezygnuje z niego z różnych względów.

- Trudno jest to oczywiście oceniać zerojedynkowo, bo wiadomo, że poważna kontuzja to jedno. Mam jednak wrażenie, że często brakuje w tym wszystkim czystej miłości i głodu walki. Jeśli naprawdę coś kochasz, to nie odpuszczasz przy pierwszym kryzysie. W sporcie nie chodzi o robienie tego, w czym ma się największy talent, ale tego, co dyktuje serce. Sama wiem, jak to jest. Przechodziłam przez trudne momenty, chwile zwątpienia i drobne urazy. Kiedy czułam, że jestem w tym zupełnie sama, przed rzuceniem tego wszystkiego zawsze ratowało mnie jedno: nie wyobrażałam sobie bez tego życia. Z kolei, gdy bliscy wyciągali pomocną dłoń, nie zawsze byłam gotowa, by z niej skorzystać, bo z tyłu głowy miałam świadomość, że nikt nie wykona tej pracy za mnie. To tylko pokazuje, że wsparcie innych jest kluczowe i bardzo pomaga, ale ostateczny wybór - czy wstajemy, czy odpuszczamy - zależy wyłącznie od nas. Mieć talent to nie wszystko. Do sportu zawodowego trzeba być po prostu stworzonym - nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim mentalnie.

Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Wiktoria Gajosz Tomasz Kasjaniuk/PZLA materiały prasowe

Wiktoria Gajosz i Jagoda Żukowska TOMASZ KASJANIUK PZLA materiały prasowe

Wiktoria Gajosz TOMASZ KASJANIUK PZLA materiały prasowe





Natalia Bukowiecka druga podczas Diamentowej Ligi w Dosze Polsat Sport