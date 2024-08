Młoda Polka biła rekordy i nie jest zadowolona. To nasza nadzieja na kolejne lata

Ten bieg był bardzo szybki i zapłaciłam za to w jego drugiej części. Nie wykonałam do końca mojego planu. Miałam być cierpliwa. Od początku chciałam trzymać się rywalek, bo nie chciałam zostać sama, a jednak i tak biegłam sama. Powinnam była rozpocząć spokojnie, a zacząć przyspieszać w drugiej części dystansu, a ja zwolniłem po mocnym początku i na końcu jeszcze chciałam ratować sytuację. To był najgorszy bieg pod względem taktycznym w Paryżu. Jest niedosyt, ale czułam już ten trzeci bieg w nogach. Mimo tego pobiłam rekord życiowy i jestem... niezadowolona

~ mówiła Kazimierska.