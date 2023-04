MKOl zmieni swoją decyzję? Jasny przekaz Anity Włodarczyk

- Mam nadzieję, że decyzja MKOl się zmieni i Rosjanie i Białorusini nie zostaną dopuszczeni do rywalizacji w międzynarodowych zawodach - powiedziała Włodarczyk w rozmowie z dziennikarzami tuż przed wylotem do Rzymu, gdzie wraz z polską delegacją będzie uczestniczyć w przekazaniu ognia pokoju, będącego symbolem Igrzysk Europejskich, które już niedługo zostaną zorganizowane w Krakowie i Małopolsce.

"To bardzo bolesne"

- Jest to bardzo bolesne, bo w ogóle nie powinniśmy się nad takimi sprawami zastanawiać. To powinna być odgórna informacja, że sportowcy z obu tych krajów nie powinni startować - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami Anita Włodarczyk.

Jej zdaniem nie ma powodów, by zmieniać decyzję o ich wykluczeniu. Choć nie jest za mieszaniem polityki i sportu, to jednak w tej sytuacji trudno jest to rozdzielić, a wspólne starty sportowców z Ukrainy z zawodnikami z Rosji czy Białorusi są trudne do wyobrażenia.