Mityng w Toruniu. Piątka sprinterów i Marcin Lewandowski z minimami na HME

Anna Kiełbasińska, Marika Popowicz-Drapała oraz Remigiusz Olszewski, Dominik Kopeć i Przemysław Słowikowski uzyskali w sobotę minima na Halowe Mistrzostwa Europy w Toruniu na dystansie 60 m. Podczas mityngu w tym mieście sztuka ta udała się także Marcinowi Lewandowskiemu w biegu na 3000 m.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lekkoatletyka. Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka: Kolejny rok będzie świetny dla polskiej lekkoatletyki (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Lewandowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) wygrał bieg na 3000 m wynikiem 7.51,69. To drugi wynik w historii polskiej LA. Szybciej w hali na tym dystansie pobiegł tylko w 2014 roku Łukasz Parszczyński uzyskując 7.49,26.



Lewandowski nie zdradził jeszcze, na jakich dystansach chce wystąpić w marcowych mistrzostwach Europy w Toruniu. Wygląda jednak na to, że przed swoją publicznością będzie chciał walczyć o medale na 1500 i 3000 m.



Olszewski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) był najszybszy w sprincie na 60 m. 6,61 to jego nowa "życiówka", a także trzeci rezultat w tym roku w Europie. To także czas lepszy od minimum PZLA na HME. W najważniejszych zawodach sezonu wystąpią także Dominik Kopeć (Agros Zamość) i Przemysław Słowikowski (AZS AWF Katowice), którzy uzyskali odpowiednio 6,67 i 6,68.



Wskaźnik PZLA uprawniający do występu podczas czempionatu Starego Kontynentu uzyskały w biegu na 60 m dwie Polki. Najszybsza w sobotę na toruńskiej bieżni była specjalistka od 400 m - Anna Kiełbasińska. Wynik zawodniczki SKLA Sopot - 7,21 - jest jej rekordem życiowym w sprincie. Przepustkę na HME uzyskała także Marika Popowicz-Drapała (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) czasem 7,25.



W skoku wzwyż zwyciężyła Kamila Lićwinko (Podlasie Białystok) z przeciętnym wynikiem 1,85. Najlepszy w skoku o tyczce był Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) - 5,40.



Docelową imprezą sezonu halowego są mistrzostwa Europy w Toruniu, które odbędą się od 5 do 7 marca.



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Reklama

Sprawdź!

Tomasz Więcławski