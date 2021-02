​Adrianna Sułek wynikiem 4442 pkt wygrała mityng wielobojowy w Tallinnie. 21-letniej lekkoatletce zabrakło zaledwie 95 pkt do halowego rekordu Polski do lat 23, który od 13 lat należy do Kamili Chudzik. To szósty w tym roku wynik na świecie.

Kolejny start Sułek ma zaplanowany w mistrzostwach Polski w Toruniu, które odbędą się za dwa tygodnie.

W niedzielę zawodniczka CWZS Zawisza Bydgoszcz SL miała kolejno 8,51 na 60 m ppł, wzwyż skoczyła 1,83, kulą pchnęła na 12,35, w dal wylądowała na 6,04, a na 800 m pobiegła 2.16,97.

Jej wynik 4442 pkt jest trzecim w Europie. To o tyle istotne, że w tym roku w marcu odbywają się w Toruniu halowe mistrzostwa Europy.

W historii polskiej lekkoatletyki tylko pięć zawodniczek uzyskało lepszy od niej rezultat - po raz ostatni w 2008 roku Karolina Tymińska (4769) i Chudzik (4537). Rekord kraju od 1998 roku należy do Urszuli Włodarczyk i wynosi 4808.