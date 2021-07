​Mityng w Szekesfehervar. Pierwsza w sezonie porażka Natalii Kaczmarek

Kaczmarek to w tym roku najlepsza Polka na 400 m. 23-letnia zawodniczka z Wrocławia wyśrubowała w tym sezonie rekord życiowy do 50,72, co jest czwartym wynikiem w historii polskiej lekkoatletyki.

We wtorek na Węgrzech piąte miejsce w swoim biegu na 110 m ppł zajął Damian Czykier. Reprezentujący Podlasie Białystok lekkoatleta miał czas 13,64, a jego serię wygrał Włoch Paolo Dal Molin - 13,31.

Nie udał się start Piotrowi Małachowskiemu. Dwukrotny wicemistrz olimpijski zajął dopiero jedenaste miejsce w konkursie rzutu dyskiem wynikiem 59,80. Po igrzyskach w Tokio zawodnik WKS Śląsk Wrocław zamierza zakończyć sportową karierę. W mityngu triumfował mistrz świata Szwed Daniel Stahl - 67,71.

Bardzo dobry rezultat osiągnął w pchnięciu kulą Nowozelandczyk Tomas Walsh. W drugiej kolejce zmierzono mu 22,22. Dalej w tym roku pchało jedynie trzech Amerykanów: Ryan Crouser 23,37, Joe Kovacs 22,72 i Darrell Hill 22,34, ale ostatni z nich nie wystąpi w igrzyskach, bo nie był w pierwszej trójce krajowych kwalifikacji.

Warunki we wtorek sprzyjały sprinterom i padły bardzo dobre wyniki. Wśród kobiet w biegu na 100 m triumfowała Jamajka Elaine Thompson-Herah czasem 10,71, wygrywając prestiżowy pojedynek ze swoją rodaczką dwukrotną mistrzynią olimpijską Shelly-Ann Fraser-Pryce - 10,82. Trzecia była reprezentantka Wybrzeża Kości Słoniowej Marie-Jose Ta Lou - 10,86.

W rywalizacji panów najszybszy był Akani Simbine z RPA, który 100 m pokonał w 9,84. To rekord Afryki. W tym sezonie lepszy czas uzyskał jedynie Amerykanin Trayvon Bromell - 9,77.

