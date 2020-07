Mityng w Montverde. Szybkie biegi amerykańskich sprinterów

Mistrz świata w biegu na 200 m, Noah Lyles, pokonał dwa razy krótszy dystans w 9,93 i wygrał o 0,07 s z jednym z najlepszych sprinterów ostatnich lat 38-letnim Justinem Gatlinem w mityngu w Montverde na Florydzie. Wyniki nie zostaną jednak uznane, bo był zbyt silny wiatr (+4,0 m/s).

Obaj sprinterzy rywalizują ze sobą od dwóch sezonów. Na zagranicznych mityngach raczej siebie unikają, teraz jednak sytuacja związana z pandemią koronawirusa zmusiła ich do bezpośredniej rywalizacji.

Bardzo dobry rezultat osiągnęła też Shaunae Miller-Uibo. Reprezentantka Bahamów pokonała 400 m w 50,52. Jej wynik jest tym bardziej wartościowy, że w tych samych zawodach pokonała 200 m w 22,61.

Zaimponował także Kenny Bednarek. 21-letni amerykański sprinter na 100 m uzyskał czas 10,14, a 200 m pokonał w 20,06.

Wśród kobiet na 100 m zwyciężyła Sha'Carri Richardson - 11,05. W trójskoku mistrz świata Christian Taylor uzyskał 16,75. Był... jedynym startującym.

Zazwyczaj w lipcu sezon lekkoatletyczny trwa już w pełni. Teraz odbywają się pojedyncze mityngi, w których startują głównie zawodnicy lokalni. W sierpniu ma się rozpocząć cykl Diamentowej Ligi, ale w tym roku nie ma żadnej docelowej imprezy. Powodem takich zawirowań jest pandemia koronawirusa

