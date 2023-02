Etiopka, która po złoto w przełajowych MŚ sięgała jako juniorka, podczas rywalizacji w Australii pewnie zmierzała do mety na pierwszej pozycji . Na nagraniu, udostępnionym przez World Athletics widać jednak, jak zaledwie kilka metrów przed finszem słabnie, po czym upada.

Wykorzystała to Chebet, która wyprzedziła 24-latkę i sięgnęła po złoto. Do leżącej na ziemi Gidey po chwili podszedł mężczyzna, który pomógł jej wstać i ruszyć w kierunku finiszu. Ostatecznie jednak główna kandydatka do mistrzostwa została zdyskwalifikowana - prawdopodobnie właśnie ze względu na udzieloną jej pomoc z zewnątrz.