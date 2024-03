Mistrzyni świata pobita przez pijanego mężczyznę. Absurdalny powód

Eunice Barber nie jest postacią anonimową w świecie sportu. Pochodząca z Sierra Leone zawodniczka do 1999 roku reprezentowała swój kraj. W 1990 roku jednak przeprowadziła się na stałe do Francji i już kilka lat później zdobyła francuskie obywatelstwo i prawo reprezentowania tego europejskiego państwa na arenach międzynarodowych. Pierwsze sukcesy w lekkoatletyce 49-latka zaczęła odnosić będąc jeszcze reprezentantką Sierra Leone. Na igrzyskach afrykańskich w Harare w 1995 roku zdobyła ona złoty medal w skoku w dal. Wówczas na podium stanęły z nią jeszcze Sanet Fouche i Patience Itanyi.

Eunice Barber zaatakowana w pociągu we Francji. Sprawą zajęła się policja

Według informacji przekazanych przez dziennikarzy portalu L’Equipe, do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór (25 marca) w pociągu jadącym do stacji Gare du Nord w Paryżu. Jeden ze współpasażerów 49-letniej Barber wówczas dość głośno rozmawiał przez telefon, a sportsmenka postanowiła poprosić go, aby kontynuował konwersację nieco ciszej. Mężczyzna wówczas nie dość, że nie wysłuchał prośby francuskiej lekkoatletki, to w dodatku wpadł w szał i... zaatakował ją. Eunice Barber miała dwukrotnie zostać uderzona w twarz, w wyniku czego doszło u niej po obrażeń fizycznych, w tym m.in. lekkiego urazy kości policzkowej.