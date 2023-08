Diamentowa Liga to cykl zmagań najlepszych lekkoatletów - zaczął się w maju w katarskiej Dosze, zakończy dwudniowym finałem w amerykańskim Euegene 16 i 17 września . Zanim do niego dojdzie, rywalizacja o punkty odbędzie się jeszcze w Zurychu, Xiamenie i Brukseli. Ta w Szwajcarii, a właściwie jej zasadnicza część z udziałem m.in. Pii Skrzyszowskiej , zaplanowana jest na czwartek. Już dziś o diamentowe punkty walczyły tyczkarki - w wyjątkowych okolicznościach.

Dwa złote medale w mistrzostwach świata. Nie wszyscy zrozumieli ich radość

Nie był to bowiem konkurs na stadionie, jak to zwykle bywa. Organizatorzy Diamentowej Ligi zorganizowali zmagania w hali dworca kolejowego . Nietypowe warunki mobilizująco wpłynęły na uczestniczki - w Zurychu padł bowiem najlepszy wynik w tym roku .

Kilka dni temu w Budapeszcie rywalizacja w kobiecym skoku o tyczce dostarczyła niesamowitych emocji - najpierw prowadziła Finka Wilma Murto , ale od wysokości 4.85 m prym wiodły już tylko Australijka Nina Kennedy i Amerykanka Katie Moon . W trzecich próbach obie pokonały 4.90 m, co dla Kennedy było rekordem życiowym oraz rekordem kraju, a dla obu - wyrównaniem najlepszego osiągnięcia w całym sezonie na świecie , należącego dotąd tylko do Moon.

Kolejnej wysokości już nie pokonały, a później obie zrezygnowały z dogrywki - to oznaczało dwa złote medale.

- I tak, absolutnie niesamowite jest dzielić medal z Katie Moon. Wiesz, jesteśmy przyjaciółkami od tak dawna, więc to jest coś wyjątkowego - mówiła Australijka po tamtym konkursie .

Tyle że nie wszyscy zrozumieli ich zachowanie i brak chęci do walki o samodzielne złoto - spotkały się ze sporym hejtem. Nie zrozumiał też m.in. słynny sprinter Michael Johnson .

Rewanż na dworcu w Szwajcarii. Australijka skoczyła jeszcze wyżej niż w Budapeszcie

Do rewanżu doszło szybko - dzisiaj na dworcu kolejowym w Zurychu. Znów była to rywalizacja między Kennedy a Moon, ale tym razem to Australijka miała wielkie kłopoty już na 4.76 m - pokonała poprzeczkę dopiero w trzeciej próbie. Tyle że później zaliczyła od razu 4.81 m, tak jak Moon, oraz sama już 4.86.