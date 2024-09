Mistrzyni Polski wystąpiła w "Top Model". Takiej reakcji jurorów się nie spodziewała

Maja Słodzińska wielokrotnie pokazywała już swój talent sportowy. Do rekordu Polski ustanowionego przez Kamilę Stepaniuk w 2013 roku jeszcze trochę jej brakuje, ale wynik 1,82 cm jako rekord życiowy to już spore osiągnięcie, szczególnie w kategorii juniorskiej. W "Top Model" zawodniczka mogła pokazać się od innej strony, choć nie zabrakło w jej występie sportowych akcentów.

Maja Słodzińska w "Top Model"

Na Instagramie obserwuje ją ponad 19 tys. osób, a na Tik Toku - 63,1 tys. osób. Maja Słodzińska to nie tylko uzdolniona lekkoatletka, ale również "zaklinaczka" mediów społecznościowych. Treści, które zamieszczała na Tik Toku były wyświetlane ponad 2 miliony razy. Nic dziwnego, że zawodniczka postanowiła spróbować swoich sił w telewizyjnym show i sprawdzić, czy pisana jest jej kariera modelki.

Na castingu usłyszała od jurorów cztery raz "tak", co oznaczało, że choć przed nią jeszcze jeden etap eliminacji, czyli bootcamp, podczas którego wybranych zostanie 14 uczestników. To oni pojadą potem do domu modeli i modelek i będą brać udział w dalszej części programu. Zdaje się, że Słodzińska ma spore szanse, tym bardziej, że na castingu pokazała się z bardzo dobrej strony.