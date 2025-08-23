Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mistrzyni Polski nagle zrezygnowała. 0.17 sekundy zdecydowało w finale o złocie

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Dwa lata temu w Gorzowie Natalia Bukowiecka była w stanie zdobyć dwa złote medale w mistrzostwach Polski - na 200 i 400 metrów. Wtedy jednak krajowe zmagania elity trwały trzy dni, a nie dwa - jak teraz. Musiała więc wybierać, a z uwagi na ogromną intensywność startów w ostatnim czasie, zdecydowała się na zmagania na krótszym z dystansów. Tu zaś nie była już tak zdecydowaną faworytką jak na 400 metrów. Tyle że tuż przed finałem z rywalizacji nagle wycofała się Kryscina Cimanouska, złota w piątek na 100 metrów i dwa razy druga w dwóch poprzednich MP na 200 m.

Natalia Bukowiecka
Natalia BukowieckaAleksandra Szmigiel/REPORTERReporter

Po czterech z rzędu złotych medalach w rywalizacji na 400 metrów Natalia Bukowiecka zwolniła "tytuł" dla innych zawodniczek - w Bydgoszczy zdecydowała się na występ na 200 metrów. Dystans nie jest jej obcy, była już mistrzynią kraju dwa lata temu w Gorzowie, ale wtedy dopiero na samym finiszu wyprzedziła Kryscinę Cimanouską - o zaledwie 0.03 s.

Na jej koronnym dystansie byłaby oczywiście zdecydowaną faworytką, na tym krótszym - też faworytką, ale już nie tak zdecydowaną. Bukowiecka biegła tydzień temu i w trzy dni temu na 400 metrów w Diamentowej Lidze, nie były to występy wybitne. Miała prawo czuć zmęczenie podróżami, a przecież w czwartek czeka ją jeszcze w Zurychu finał Diamentowej Ligi. I kolejny bieg na 400 metrów.

Zobacz również:

Maria Andrejczyk nie została mistrzynią Polski. Dalej w Bydgoszczy rzuciła choćby Małgorzata Maślak-Glugla
Lekkoatletyka

Sensacyjny finał z udziałem Marii Andrejczyk. Rekord życiowy. Przełom po 12 latach

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Dziś można się było spodziewać walki "odnowionej" Cimanouskiej, która w piątek świetnie pobiegła na 100 metrów i pod nieobecność Ewy Swobody zgarnęła złoty medal. Ale i Nikoli Horowskiej, która wczoraj była z kolei druga w skoku w dal.

    Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Natalia Bukowiecka kontra Kryscina Cimanouska w finale na 200 metrów. Taki był plan

    Przez eliminacje w porannej sesji w sobotę większość faworytek przeszło dość spokojnie, wyraźnie oszczędzając siły na wieczorne starcie. Poza Martyną Kotwiłą, broniącą tytułu, której występ kompletnie nie wyszedł (24.60 s).

    Zobacz również:

    Cyprian Mrzygłód zapewnił sobie złoty medal MP ostatnim rzutem
    Lekkoatletyka

    Niemal 10 metrów za ostatnią linię. Po złoto. Stamtąd strzelają już rzuty wolne

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      O ile tydzień temu w Chorzowie, podczas Diamentowej Ligi, pogoda dopisywała sprinterom, było upalnie i sucho, to w Bydgoszczy nie było z czego się cieszyć. Zimno (13-14 stopni), deszcz padający podczas części rywalizacji - to wszystko nie sprzyja rezultatom. I sprawiło, że z finału wycofała się Cimanouska - nie chciała ryzykować kontuzji.

      Można się było zastanawiać, czy Bukowiecka będzie w stanie zejść w tak trudnych warunkach dla sprinterów poniżej 23 sekund? Nie udało się, choć przecież półtora miesiąca temu w Poznaniu uzyskała czas 22.83 s. Teraz przez 140 metrów prowadziła Horowska, ale Bukowiecka lepiej finiszowała. Czas - 23.20 s, o 0.17 s lepszy od tego Horowskiej, która dorzuciła w Bydgoszczy do swojego dorobku drugie srebro.

      A brąz dla Marleny Granaszewskiej (23.63 s).

      Zobacz również:

      Cyprian Mrzygłód zapewnił sobie złoty medal MP ostatnim rzutem
      Lekkoatletyka

      Niemal 10 metrów za ostatnią linię. Po złoto. Stamtąd strzelają już rzuty wolne

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa
      Kryscina Cimanouska na MŚ w lekkoatletyce, Budapeszt 2023
      Kryscina Cimanouska na MŚ w lekkoatletyce, Budapeszt 2023Kunihiko Miura / Yomiuri / The Yomiuri ShimbunAFP
      Podcast Olimpijski. Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki. Jak poznali się? WIDEO INTERIA.TVINTERIA.TV

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja