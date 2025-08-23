Mistrzyni Polski nagle zrezygnowała. 0.17 sekundy zdecydowało w finale o złocie

Po czterech z rzędu złotych medalach w rywalizacji na 400 metrów Natalia Bukowiecka zwolniła "tytuł" dla innych zawodniczek - w Bydgoszczy zdecydowała się na występ na 200 metrów. Dystans nie jest jej obcy, była już mistrzynią kraju dwa lata temu w Gorzowie, ale wtedy dopiero na samym finiszu wyprzedziła Kryscinę Cimanouską - o zaledwie 0.03 s.

Na jej koronnym dystansie byłaby oczywiście zdecydowaną faworytką, na tym krótszym - też faworytką, ale już nie tak zdecydowaną. Bukowiecka biegła tydzień temu i w trzy dni temu na 400 metrów w Diamentowej Lidze, nie były to występy wybitne. Miała prawo czuć zmęczenie podróżami, a przecież w czwartek czeka ją jeszcze w Zurychu finał Diamentowej Ligi. I kolejny bieg na 400 metrów.

Dziś można się było spodziewać walki "odnowionej" Cimanouskiej, która w piątek świetnie pobiegła na 100 metrów i pod nieobecność Ewy Swobody zgarnęła złoty medal. Ale i Nikoli Horowskiej, która wczoraj była z kolei druga w skoku w dal.

Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Natalia Bukowiecka kontra Kryscina Cimanouska w finale na 200 metrów. Taki był plan

Przez eliminacje w porannej sesji w sobotę większość faworytek przeszło dość spokojnie, wyraźnie oszczędzając siły na wieczorne starcie. Poza Martyną Kotwiłą, broniącą tytułu, której występ kompletnie nie wyszedł (24.60 s).

O ile tydzień temu w Chorzowie, podczas Diamentowej Ligi, pogoda dopisywała sprinterom, było upalnie i sucho, to w Bydgoszczy nie było z czego się cieszyć. Zimno (13-14 stopni), deszcz padający podczas części rywalizacji - to wszystko nie sprzyja rezultatom. I sprawiło, że z finału wycofała się Cimanouska - nie chciała ryzykować kontuzji.

Można się było zastanawiać, czy Bukowiecka będzie w stanie zejść w tak trudnych warunkach dla sprinterów poniżej 23 sekund? Nie udało się, choć przecież półtora miesiąca temu w Poznaniu uzyskała czas 22.83 s. Teraz przez 140 metrów prowadziła Horowska, ale Bukowiecka lepiej finiszowała. Czas - 23.20 s, o 0.17 s lepszy od tego Horowskiej, która dorzuciła w Bydgoszczy do swojego dorobku drugie srebro.

A brąz dla Marleny Granaszewskiej (23.63 s).

