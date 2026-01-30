Mistrzyni olimpijska znów w tarapatach. Kolejne aresztowanie

Sha'Carri Richardson to jedna z największych gwiazd światowego sprintu i bez wątpienia jedna z najszybszych kobiet globu. Amerykanka od lat elektryzuje kibiców nie tylko wynikami, ale też wyrazistą osobowością. Na bieżni potrafi być bezwzględna dla rywalek, co potwierdziła podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Wówczas sięgnęła po srebrny medal w biegu na 100 metrów oraz złoto w sztafecie 4 × 100 metrów, umacniając swoją pozycję w światowej elicie lekkiej atletyki. Jej dynamiczny styl biegania i charakterystyczny wizerunek sprawiły, że stała się ikoną nowego pokolenia sprinterek.

Sha'Carri Richardson aresztowana za "superprędkość"

W ostatnim czasie o Sha'Carri Richardson mówiło się jednak nie tylko w kontekście sportowych sukcesów. Amerykanka coraz częściej trafia na nagłówki mediów również z powodów pozasportowych, a dokładniej - problemów z prawem. W sierpniu ubiegłego roku została aresztowana pod zarzutem napaści na swojego partnera na lotnisku Seattle-Tacoma. Sprawa odbiła się szerokim echem, choć jej chłopak, Christian Coleman, nie zdecydował się wówczas na wniesienie oskarżenia. Sama Richardson opublikowała później publiczne przeprosiny w mediach społecznościowych, przyznając, że sytuacja wymknęła się spod kontroli.

Teraz o sprinterce znów zrobiło się głośno. 25-letnia olimpijka została zatrzymana na Florydzie i trafiła do aresztu w hrabstwie Orange pod zarzutem niebezpiecznego przekroczenia prędkości. Jak przekazał portal NBC News, Richardson miała jechać z prędkością 100 mil na godzinę lub więcej, co kwalifikuje się jako tzw. "superprędkość". Kaucja została ustalona na 500 dolarów, a przedstawiciele USA Track and Field oraz samej zawodniczki nie odnieśli się na ten moment do sprawy.

Warto dodać, że na Florydzie od 1 lipca obowiązuje zaostrzona ustawa dotycząca rażącego przekraczania prędkości. Pierwsze skazanie może skutkować karą do 30 dni więzienia lub grzywną, a kolejne jeszcze surowszymi konsekwencjami, włącznie z czasowym odebraniem prawa jazdy. Dla Richardson to kolejny trudny moment poza bieżnią, który stawia pod znakiem zapytania jej wizerunek, budowany latami dzięki sportowym triumfom.

Sha'Carri Richardson AFP

Sha'Carri Richardson AFP

Sha'Carri Richardson Christian Petersen/GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Katarzyna Kuczyńska-Budka: To tutaj buzują emocje, jest dobra organizacja i wielka gościnność miasta Polsat Sport