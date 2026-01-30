Mistrzyni olimpijska znów w tarapatach. Kolejne aresztowanie
Sha'Carri Richardson w ostatnim czasie przyciąga problemy. Kilka miesięcy temu Amerykanka została aresztowana pod zarzutem napaści na swojego partnera, Christiana Colemana. Teraz zagraniczne media poinformowały o kolejnych problemach utytułowanej sprinterki. Tym razem została ona zatrzymana z powodu... piractwa drogowego.
Sha'Carri Richardson to jedna z największych gwiazd światowego sprintu i bez wątpienia jedna z najszybszych kobiet globu. Amerykanka od lat elektryzuje kibiców nie tylko wynikami, ale też wyrazistą osobowością. Na bieżni potrafi być bezwzględna dla rywalek, co potwierdziła podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Wówczas sięgnęła po srebrny medal w biegu na 100 metrów oraz złoto w sztafecie 4 × 100 metrów, umacniając swoją pozycję w światowej elicie lekkiej atletyki. Jej dynamiczny styl biegania i charakterystyczny wizerunek sprawiły, że stała się ikoną nowego pokolenia sprinterek.
Sha'Carri Richardson aresztowana za "superprędkość"
W ostatnim czasie o Sha'Carri Richardson mówiło się jednak nie tylko w kontekście sportowych sukcesów. Amerykanka coraz częściej trafia na nagłówki mediów również z powodów pozasportowych, a dokładniej - problemów z prawem. W sierpniu ubiegłego roku została aresztowana pod zarzutem napaści na swojego partnera na lotnisku Seattle-Tacoma. Sprawa odbiła się szerokim echem, choć jej chłopak, Christian Coleman, nie zdecydował się wówczas na wniesienie oskarżenia. Sama Richardson opublikowała później publiczne przeprosiny w mediach społecznościowych, przyznając, że sytuacja wymknęła się spod kontroli.
Teraz o sprinterce znów zrobiło się głośno. 25-letnia olimpijka została zatrzymana na Florydzie i trafiła do aresztu w hrabstwie Orange pod zarzutem niebezpiecznego przekroczenia prędkości. Jak przekazał portal NBC News, Richardson miała jechać z prędkością 100 mil na godzinę lub więcej, co kwalifikuje się jako tzw. "superprędkość". Kaucja została ustalona na 500 dolarów, a przedstawiciele USA Track and Field oraz samej zawodniczki nie odnieśli się na ten moment do sprawy.
Warto dodać, że na Florydzie od 1 lipca obowiązuje zaostrzona ustawa dotycząca rażącego przekraczania prędkości. Pierwsze skazanie może skutkować karą do 30 dni więzienia lub grzywną, a kolejne jeszcze surowszymi konsekwencjami, włącznie z czasowym odebraniem prawa jazdy. Dla Richardson to kolejny trudny moment poza bieżnią, który stawia pod znakiem zapytania jej wizerunek, budowany latami dzięki sportowym triumfom.