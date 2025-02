Mistrzyni olimpijska skoczyła najdalej. A oficjalnie? Polka jednak lepsza

Niespełna rok temu Jon Ridgeon , dyrektor generalny World Athletics, przyznał, że po 150 latach czas skierować zasady obowiązujące w skoku w dal na nieco inne tory . Powodem był fakt, że w mistrzowskich imprezach aż 1/3 skoków bywała spalona, co pływało też na atrakcyjność rywalizacji. Padł więc pomysł, by skok nie obowiązywał od określonego punktu na belce, dziś już wyznaczanego laserowo, ale od miejsca odbicia w określonej strefie. Rewolucyjne zasady miały obowiązywać w kilku konkurencjach, skok w dal był jedną z nich, testy przeprowadzono już na początku września w zawodach we Fryburgu .

W niedzielę w Düsseldorfie wyznaczono już "strefę odbicia", wynoszącą aż 40 cm. Wystarczyło się odbić w niej, a pomiar był mierzony od czubka buta aż do miejsca lądowania. Ale co ciekawsze, do rankingu World Athletics powędrowały wyniki mierzone tradycyjną metodą, od belki. A one były zupełnie inne, na czym jedna z reprezentantek Polski zyskała, a druga - straciła.