Małgorzata Hołub-Kowalik to jedna z najlepszych polskich biegaczek należąca do tzw. "Aniołków Matusińskiego". W trakcie swojej kariery osiągnęła szereg sukcesów ze złotym i srebrnym medalem igrzysk olimpijskich w 2020 roku na czele. Do tego dołożyła jeszcze m.in. mistrzostwo Europy z 2018 roku. Wszystkie z nich zdobyła w sztafecie na dystansie 4 x 400 metrów.