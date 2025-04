Mistrzyni olimpijska planuje koniec kariery. Zdradziła datę

Kończenie kariery widocznie jest tak fajne, że można to robić kilka razy! A mówiąc poważnie, to poprzednie lato jakie było, każdy widział. Miałam bardzo obiecującą wiosnę, a na sprawdzianie przed World Relays - tymi, gdzie zakwalifikowałyśmy się do igrzysk jako sztafeta - pobiegłam najlepiej w naszej kadrze. ME w Rzymie wyglądały jeszcze jako tako, ale tam już czułam, że pojawia się kontuzja. Reszta była już z bólem. W mistrzostwach Polski w Bydgoszczy awansowałam do finału, ale ten bieg poddałam. Na igrzyskach nie wystąpiłam w ogóle. I co, tak miała się skończyć ta kariera? DNF-em w wynikach?

~ odpowiedziała.