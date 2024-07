Mistrzyni nie pobiegnie ze Swobodą. Koniec marzeń o dublecie, jest decyzja

Dwie z trzech medalistek jamajskich wypadają ze 100 metrów. Do gry wchodzi inna sprinterka

Shericka Jackson to bowiem zawodniczka z absolutnego topu, choć ostatnio zdecydowanie lepiej radząca sobie na dystansie 200 metrów. Trzy lata temu w Tokio sięgnęła po brąz na setkę, choć czasem 10.76 s pobiła swój rekord życiowy. Lepsze okazały się jednak jej wybitne rodaczki: Elaine Thompson-Herah i Shelly-Ann Fraser-Pryce . Ta pierwsza już niedawno poinformowała, że musi zrezygnować z mistrzostw Jamajki, a to wiązało się z brakiem olimpijskiej kwalifikacji . Miała przecież bronić złota tak na 100, jak i na 200 metrów.

A to niezwykle istotna wiadomość dla Swobody, bo 30-letnia zawodniczka była praktycznie poza jej sportowym zasięgiem. W mistrzostwach Jamajki, w eliminacjach, półfinale i finale, Jackson trzykrotnie schodziła poniżej 11 sekund, w półfinale zanotowała 10.87 s, w finale - 10.84 s. - Wszystkie informacje, jakie możemy podać, to że nie weźmie udziału w biegu na 100 metrów - oznajmił Watts.

Wydawać by się mogło, że skoro wypada z gry jedna Jamajka, to zastąpi ją inna, na podobnym poziomie. Tak jednak nie jest, Shashalee Forbes to cenna zawodniczka w sztafecie, ale na bieżni prezentowała się dotąd gorzej od Swobody. Ma gorszy rekord życiowy (10.96 s), gorszy rekord sezonu od Polski (11.03 s), gorzej wypadła w ostatnich mistrzostwach świata. A o awansie co najlepszej ósemki mogą decydować nawet tysięczne części sekundy. Jak rok temu w przypadki Swobody w Budapeszcie.