35-letni Słowak Jozef Hlavco wygrał Mistrzostwa Polski Skyrunning Vertical. Siedmiokilometrową trasę z Kuźnic na Kasprowy Wierch pokonał w 44 minuty i 21 sekund. , o 10 sekund szybciej niż Krzysztof Bodurka. Wśród kobiet triumfowała zakopianka Mirosława Witowska (52:46).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Biega po ścianach! Davit Vardumyan zdumiewa umiejętnościami. Wideo INTERIA.TV

Dzielnie spisała się też nasza redakcyjna koleżanka Aleksandra Bazułka, która z wynikiem 1:00.30 była szóstą kobietą na mecie, a w kategorii K-20 zajęła czwartą lokatę.

Reklama

Ola godzi pracę w serwisie Sport Interii z zawodowym uprawianiem biegów górskich. Robi w nich coraz większe postępy. Dzisiejsze zawody były dla niej imprezą sezonu.



- Wiało tak mocno, że z trudem łapałam oddech, jedną ręką zasłaniałam usta, by móc oddychać. Do tego padający deszcz przyspieszał wychłodzenie organizmu. Zmarzłam przeokrutnie. Na mecie przez godzinę nie miałam czucia w kończynach, ale doszłam do siebie - relacjonuje Ola.

Faktycznie, dla organizmów przystosowanych do letnich temperatur pogoda była ekstremalna. Na Kasprowym Wierchu było tylko pięć stopni Celsjusza.

Zawody ukończyło 205 biegaczy i biegaczek. Różnica wzniesień między startem a metą wynosiła 1072 m.



Mistrzostwa Polski Skyrunning Vertical Alpinsport Tatrzański Bieg Pod Górkę 2020:

1. Jozev Hlavco (Bobrowiec) - 44:21

2. Krzysztof Bodurka (Nielepice) - 44:31

3. Piotr Łobodziński (Warszawa) - 44:42

4. Piotr Jastal (Domaszowice) - 45:05

5. Marcin Kubica (Bielsko-Biała) - 46:01

6. Sylwester Lepiarz (Wronów) - 46:47

Kobiety:

1. Mirosława Witowska (Zakopane) - 52:46)

2. Edyta Lewandowska (Kraków) - 53:39

3. Dominika Wiśniewska-Ulfik (Zabrze) - 56:25

4. Katarzyna Frączysta (Kościelisko) - 58:01

5. Katarzyna Wilk (Pleśna) - 59:16

6. Aleksandra Bazułka (Buff Team Poland/Katowice) - 1:00.30

MiBi