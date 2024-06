Trudno w to uwierzyć, ale Piotr Lisek, należący od dekady do ścisłej europejskiej czołówce w skoku o tyczce, wciąż nie ma medalu z mistrzostw Europy na stadionie. A zdobywał je przecież w mistrzostwach świata, gdzie o sukces jest znacznie trudniej. I sytuacja ta nie zmieniła się w Rzymie, choć Polak przystępował do rywalizacji z czołowym wynikiem z tego sezonu. Gdyby skoczył to 5.82 m, jak niedawno w Dusznikach. Ale nie skoczył - i zakończył na szóstym miejscu. Mistrzem Europy - Armand Duplantis.