Troje Polaków wycofanych ze startu w mistrzostwach Europy

W biegu na 100 metrów nie zobaczymy Magdaleny Stefanowicz . To druga najszybsza Polka w tym roku, ale niedawno nabawiła się urazu pleców i stąd pewnie taka decyzja. Być może zobaczymy ją zatem w sztafecie 4x100 metrów.

W rywalizacji na 100 metrów została nam zatem tylko Ewa Swoboda. To jedna z najszybszych zawodniczek świata, która przyjechała do Rzymu z jednym celem: chce zdobyć medal. Przed dwoma laty była czwarta w Monachium, a w ubiegłym roku pobiegła w finale mistrzostw świata. On starty rozpocznie od półfinałów.