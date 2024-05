Mistrzostwa Europy tuż, tuż, a tu taka kapitalna wiadomość. Mamy rekord

Wielkimi krokami zbliżają się lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Rzymie, które będą ważnym sprawdzianem przed igrzyskami olimpijskimi. Polscy kibice duże nadzieje wiążą z występami Natalii Kaczmarek i Pii Skrzyszowskiej, które ostatnio błyszczą formą i potwierdzają, że we Włoszech będą kandydatkami do medalu. Świetna dyspozycja biegaczek to nie jedyna kapitalna wiadomość - Polski Związek Lekkiej Atletyki poinformował bowiem, że powiększyła się kadra naszej reprezentacji na mistrzostwa.