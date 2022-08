Mistrz wrócił i ma się dobrze! Warholm znokautował rywali jak nikt dotąd

Aż do finału mistrzostw świata w Euegen Karsten Warholm był niepokonany na 400 m przez płotki od września 2018 roku. Ten rok był jednak dla niego wyjątkowo pechowy. Na bieżnię wrócił na początku czerwca w Diamentowej Lidze w Rabacie - i od razu doznał kontuzji uda. Lekarze nie byli pewni, czy genialny płotkarz zdoła w ogóle wyleczyć się do mistrzostw świata, ale Warholm podjął walkę i wrócił.

Do zmagań w mistrzostwach świata nie przebiegł ani jednego pełnego biegu, ale chciał spróbować walki o kolejne złoto. Wygrał eliminacje i półfinał, mocno zaczął rywalizację w finale - na półmetku był pierwszy, w doskonałym czasie 21,50 s. Później jednak fizycznie nie dał rady mierzyć się z Alisonem Dos Santosem i resztą gwiazd. Zajął rozczarowujące szóste miejsce, ale przed startem w Monachium podkreślał, że chce obronić złoto z Berlina. Aby się lepiej przygotować do tego, zrezygnował nawet z występu w Diamentowej Lidze w Chorzowie.

Warholm pokazał klasę: rekord ME z przewagą, jakiej nikt dotąd nie miał

Najgroźniejszym rywalem Norwega miał być Francuz Wilfried Happio, który w Eugene był czwarty i zyskał nad Warholmem sekundę. Francuz biegł dziś po trzecim torze, miał więc tuż przed sobą mistrza olimpijskiego i mistrza świata. Mógł go gonić, ale... o żadnej pogoni nie było mowy!

Norweg ruszył doskonale, niemal tak mocno jak w Eugene (22,14 po 200 m). Tym razem tempo wytrzymał, zresztą nie miał się kogo obawiać. Happio na półmetku tracił pół sekundy, ale później dystans między nimi znacznie się powiększył. Po wyjściu z ostatniego wirażu Warholm miał już olbrzymią przewagę, a wciąż biegł w równym tempie. Zdobył złoto w czasie 47,12 s - o 0,36 s bijąc rekord Mistrzostw Świata Haralda Schmidta z RFN z mistrzostw w Atenach w 1982 roku.

Właśnie wtedy po raz ostatni zwycięzca miał nad drugim zawodnikiem ponad sekundę przewagi - Schmidt wygrał z Dimitrijem Stukałowem z ZSRR o 1,21 s. Do dziś to była rekordowa różnica, bo Warholm postanowił pokonał Francuza o 1,44 s. To przepaść. Brązowy medal wywalczył Yasmani Copello, drugi cztery lata temu w Berlinie, który efektownym padem na kresce o tysięczne części sekundy wyprzedził Francuza Ludvy'ego Fravaillanta oraz Niemca Joshuę Gerabuaku.

