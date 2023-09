Mistrz świata pokonany. Polski as bliski olimpijskiej kwalifikacji

Gianmarco Tamberi oraz Mutaz Essa Barshim to dwie największe indywidualności w dzisiejszym skoku wzwyż. Włoch imponuje w największych imprezach, Katarczyk to wielka gwiazda od lat, trzykrotny medalista olimpijski. Występ tego pierwszego, złotego medalisty z Budapesztu ze świetnym wynikiem 2.36 m , miał być ozdobą mityngu w Bellinzonie.

Włoch rzeczywiście znakomicie współpracował z widownią - to podchodził do poprzeczki, jakby chciał ją dotknąć i jej pogrozić, to pokazywał radość lub rozczarowanie po swoich skokach. A tym udanych było dziś niewiele, ledwie trzy.

Wielkie kłopoty mistrza świata. Polka szybciej pokonał 2.24 m

Pięciu skoczków pokonało tę samą wysokość, decydowała liczba strąceń

Tyle że wysokość 2.28 m była dla wszystkich pozostałych w grze zawodników jak zaczarowana - nikomu nie udało się jej zaliczyć. A to znaczyło, że zwycięzcą rywalizacji został Procenko, drugie miejsce zajęli ex aequo Kobielski i Sottile, a Tamberi oraz Grek Antonios Merlos znaleźli się za nimi.

Spokojna zima Norberta Kobielskiego? Jest bliski wielkiego celu

Wiele wskazuje na to, że najlepszy polski skoczek, mistrz kraju z Gorzowa, może być już niemal pewny olimpijskiego startu w Paryżu - to wynika z wyliczeń Tomasza Spodenkiewicza, prowadzącego na dawnym twitterze profil Nedops. Skoczkowie mogą zdobywać kwalifikację od 1 lipca tego roku - w sumie minęły więc dopiero dwa miesiące. Stuprocentową pewność występu w stolicy Francji daje wynik 2.33 m, ale można spodziewać się, że do końca czerwca przyszłego roku nie osiągnie go zbyt wielu lekkoatletów. Decydować będzie więc ranking World Atletics, a w nim Polak już teraz jest bardzo wysoko.