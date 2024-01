Informacja o śmierci Shawna Barbera obiegła media w czwartek 18 stycznia , a smutne doniesienia potwierdził jego agent, Paul Doyle. Sportowiec zmarł w swoim domu w Kingwood w Teksasie, a przyczyna jego śmierci nie jest znana . "The Guardian" podaje jedynie, że utytułowany lekkoatleta miał problemy zdrowotne.

"Shawn był nie tylko niesamowitym sportowcem, ale także osobą o dobrym sercu, która zawsze stawiała innych przed sobą. To tragedia stracić tak dobrą osobę w tak młodym wieku" - zaznaczył Doyle.

Shawn Barber nie żyje. Lisek, Wojciechowski i Lavillenie żegnają 29-latka

"Nietuzinkowa postać, dla wielu młodych tyczkarzy był sportową inspiracją. Śmierć w tak młodym wieku to tragedia" - dodał. "Nie tak to powinno wyglądać. Wiem, że wielu polskich fanów pamiętać go będzie jako pogodnego, świetnego sportowca, który zawsze oddawał scerce na skoczni" - zaznaczył w kolejnym wpisie.