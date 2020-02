Mistrz świata Joshua Cheptegei zadebiutuje w Gdyni w półmaratonie

​Mistrz świata na 10 000 m Joshua Cheptegei z Ugandy, który kilka dni temu w Monako ustanowił rekord globu w biegu ulicznym na 5 km (12.51), wystartuje w Gdyni 29 marca w mistrzostwach świata w półmaratonie. Będzie to jego debiut na tym dystansie, więc ze spokojem podchodzi do rywalizacji.

O udziale w mistrzostwach świata w półmaratonie w Gdyni mówi, że to będzie jego kolejny krok w karierze. Na razie zwiększył dystans pokonywany tygodniowo z 120 do 160 km. Jego głównym celem w sezonie jest bieg olimpijski w Tokio na 10 000 m. Jesienią w mistrzostwach świata w Dausze zdobył na tym dystansie złoto.

- To tylko kolejny krok w karierze i jednocześnie debiut na tym dystansie, więc podchodzę do niego spokojnie. Półmaraton to przede wszystkim wytrzymałość, więc staram się ją budować krok po kroku. Moim celem jest przygotowywanie do tego biegu bez presji, ale to nie oznacza, że nie będę walczył o zwycięstwo - powiedział 23-latek z Ugandy.

W Monako na 5 km uzyskał czas aż o 27 sekund lepszy od dotychczasowego rekordu świata. 1 grudnia czasem 26.38 poprawił w Walencji rekord świata w biegu na 10 km, ale jego wynik przetrwał niewiele ponad miesiąc. Także, w Walencji, poprawił go 12 stycznia Kenijczyk Rhonex Kipruto (26.24).