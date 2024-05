Mistrz olimpijski zawieszony, igrzyska już nie dla niego. Ważne wieści dla Piotra Liska

W skoku o tyczce od dobrych kilku lat można powiedzieć, że rywalizacja odbywa się na zasadzie: Armanda Duplantis walczy o złoto, reszta - o pozostałe miejsca. Zanim jednak genialny Szwed wkroczył do rywalizacji, wielkich emocji dostarczali inni, choćby Thiago Braz. W Rio de Janeiro został mistrzem olimpijskim, przed własną brazylijską publicznością. Do dziś zresztą posiada rekord olimpijski, bo pięć lat później w Tokio zwycięzca Armand Duplantis nie zdołał go poprawić. W Paryżu Braz jednak nie wystąpi - został zawieszony.