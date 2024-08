Mistrz olimpijski zakończył bieg na wózku. Wielkie rozczarowanie na igrzyskach

Gdy spojrzało się bowiem na tegoroczne wyniki to w obu tych konkurencjach Lyles był w samej czołówce, a mówiło się, że jeśli gdzieś ma tego złota nie zdobyć, to na tym krótszym dystansie. Ostatecznie jednak sięgnął po upragniony tytuł mistrza olimpijskiego na dystansie stu metrów, na którym wcześniej dominował przez lata Usain Bolt. Finał "setki" rozgrywany był na żyletki. Cała ósemka walczących o medale zmieściła się w dziesięciu sekundach, a o tytule Lylesa decydowało pięć tysięcznych sekundy.

Noah Lyes pobiegł po brąz z zakażeniem. Szokujące wyznanie mistrza olimpijskiego

Amerykanin poprawił także swój najlepszy wynik w sezonie. Wszystko wskazywało więc na to, że do Francji przyjechał perfekcyjnie przygotowany i wyjedzie z dwoma złotymi medalami. Bieg na 200 metrów całkowicie zmienił jednak tę perspektywę, bo Lyles ukończył go dopiero jako trzeci, co jest wręcz sensacją. Do zwycięzcy - Letsile Tebogo Amerykanin stracił ponad dwie dziesiąte sekundy.