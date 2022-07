Mistrz olimpijski zaimponował. To nowa siła z Indii

Hindus jest w nadzwyczajnie wysokiej formie. Na koniec czerwca pobił swój rekord życiowy wynikiem 89,94 m. Teraz w Eugene w pierwszym rzucie posłał oszczep na 88.39 m. Dało mu to natychmiastowy awans do finału i postawiło w roli pewnego faworyta do złota konkursu, który zostanie rozegrany w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego.

Neeraj Chopra - wielka szansa Indii

Indie zdobyły dotąd tylko jeden medal lekkoatletycznych mistrzostw świata - w 2003 roku w Paryżu brąz wywalczyła w skoku w dal Anju Bobby George. Neeraj Chopra może być pierwszym złotym.

Do finału jednym rzutem na 85,23 m awansował także Czech Jakub Vadlejch, który jest wicemistrzem olimpijskim z Tokio i wraz z Vítězslavem Veselý'm kontynuuje wspaniałe tradycje czeskiego oszczepu. Pozostali zawodnicy rywalizowali o wyniki spoza minimu kwalifikujące do finału.

