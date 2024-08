Mistrz olimpijski wylądował w szpitalu. "Mogę czekać i się modlić"

Przypomnijmy: w 2021 roku, w Tokio w grze o złoto pozostawali Barshim i Tamberi . Mieli dokładnie identyczny wynik (2,37) i brak zrzutek na niższych wysokościach. Stanęli przed wyborem: walczyć dalej, albo... podzielić się medalem. Inicjatywa wyszła od reprezentanta Kataru, a jego rywal entuzjastycznie na to przystał. Wideo z całej sytuacji, ukazujące skaczącego z radości Włocha biło w mediach społecznościowych rekordy.

W Paryżu Tamberi miał bronić krążka, ale jego występ zawisł na włosku. W niedzielę wieczorem przekazał, że trafił do szpitala . "Ostry dyżur, USG, badania krwi..." - zaczął komunikat w mediach społecznościowych.

Gianmarco Tamberi w szpitalu. Kilka dni przed startem

Jak się okazuje, prawdopodobnie problemem jest kamień nerkowy. Mając w perspektywie start olimpijski za kilka dni, został przykuty do łóżka. To fatalna perspektywa i nawet, jeśli uda mu się wrócić do pełni sił, bezruch nie pozostanie bez wpływu na jego dyspozycję podczas najważniejszej imprezy czterolecia.