Mistrz olimpijski przestrzega MKOl ws. Rosjan. Masakra z Monachium może się powtórzyć

MKOl zezwolił na występy sportowców z rosyjskimi lub białoruskimi paszportami w międzynarodowych zawodach mimo trwającej wojny w Ukrainie, jednak w ograniczonym zakresie. Reprezentanci tych krajów nie mogą m.in. prezentować narodowych flag i barw oraz nie mogą aktywnie wspierać działań zbrojnych, a także należeć do armii tych krajów . To powoduje spore problemy, odwoływane są zawody , a sportowcy deklarują, że nie chcą startować z Rosjanami.

"Bach przyjaźni się z mordercą poszukiwanym listem gończym"

- Fakt, że Bach przyjaźni się z mordercą poszukiwanym listem gończym, może być jego osobistą sprawą , ale on i MKOl tą postawą doprowadzają swoją organizację do ruiny i ciągną w dół nas sportowców - grzmiał Harting w rozmowie ze "Sport Bildem".

Masakra w Monachium może się powtórzyć

Mistrz olimpijski w rzucie dyskiem poszedł jednak krok dalej. Zasugerował, że dalszy nacisk powrót Rosjan i Białorusinów na igrzyska olimpijskie może doprowadzić do tragedii. Przywołał to, co działo się w 1972 roku w Monachium, kiedy Palestyńczycy uwięzili izraelskich sportowców.