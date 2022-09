Mistrz olimpijski planuje zmianę dystansu. To zupełnie inna bajka

W tym sezonie Jakob Ingebrigtsen ponownie pokazał znakomitą dyspozycję. Na jego koncie zapisały się między dwa tytuły mistrza Europy na dystansach 1500 i 5000 m oraz tytuł wicemistrza świata na 1500 m.

Teraz utytułowany Norweg wykorzystuje jeszcze formę podczas finału Diamentowej Ligi w Zurychu. To właśnie podczas tego wydarzenia padła ciekawa deklaracja z ust Norwega.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Rozmys: Brakło mi wytrzymałości. WIDEO INTERIA.TV

Jakob Ingebrigtsen w czołówce maratonu?

Okazuje się, że Ingebrigtsen ma w planach przebiegnięcie maratonu.

Czytaj też: Debiut polskiej gwiazdy na nowym dystansie. Wygrana trafi na cele charytatywne

Reklama

"Widzę ludzi, którzy dobrze biegają w maratonie, co inspiruje mnie, by zobaczyć, co ja mogę zrobić. Trening do maratonu nie wydaje się zabawny, ale będę musiał spróbować" - powiedział biegacz, cytowany przez kanadyjski "Running Magazine".

Lekkoatleta nie planuje jednak rzucać swojego koronnego dystansu tak prędko. Wyznał bowiem, że sprawdzenie się na trasie maratonu to perspektywa na kolejne trzy lub cztery lata do przodu.